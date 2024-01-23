Доходи від заморожених активів РФ будуть передані Україні

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька

"У понеділок, 22 січня, в Брюсселі відбулось засідання Ради ЄС з закордонних справ. У цьому засіданні взяли участь міністри закордонних справ країн ЄС. Сьогодні стало відомо, що вчора вони ухвалили рішення передати Україні всі доходи від заморожених активів РФ в ЄС. Це дуже хороша новина. Оскільки про це говорять дуже давно, але реальних дій не було. Варто нагадати, що на території ЄС заморожено понад €200 млрд російського Центробанку. Сьогодні вже понад €1,5 млрд доходів від цих коштів зберігається на рахунках у Бельгії. Саме ці гроші планують передати Україні", - розповіла Висоцька.

Кореспондентка також повідомила, що рішення про конфіскацію російських активів на користь України ще не прийняте

"Втім, що стосується конфіскації заморожених активів РФ, то це питання ще розглядається. З цим питанням європейці ще бояться поспішати. Адже навіть МВФ проти цього кроку, оскільки, на їх думку, це може призвести до краху на фінансових ринках. Тому розмови ведуться, але рішення було прийняте лише про доходи", - додала вона.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада у сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

22 січня стало відомо, що очільники МЗС країн ЄС наближаються до розв'язання питання щодо способів використання заморожених активів РФ.

Пізніше посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.