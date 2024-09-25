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Доведеться відійти: майор запасу НГУ про ситуацію у Вугледарі

Оксана Ліховід
25 вересня, 2024 середа
11:48
Війна з Росією Карта бойових дій за 18-25 вересня

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив, що, якщо росіяни продовжуватимуть руйнацію Вугледара, то сенсу тримати оборону в зруйнованому місті немає

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Використання великої кількості керованих авіаційних бомб та кількість сил і засобів, які росіяни залучили, можуть призвести до того, що 72-й бригаді, яка тримає оборону Вугледара, доведеться відійти, щоб не опинитися в напівоточенні чи в оточенні", - зауважив Гетьман.

За словами майора запасу НГУ, росіяни використовують тактику випаленої землі, яка відповідно до міжнародного права вважається воєнним злочином.

"Це порушення правил ведення війни, оскільки неможливо захоплювати території, перетворюючи їх на руїни. Тактика випаленої землі закріплена в міжнародному законодавстві як воєнний злочин. Якщо росіяни й далі будуть продовжувати руйнацію міста, то сенсу тримати оборону в зруйнованому місті немає", - наголосив Гетьман. 

  • 24 вересня у DeepState повідомили, що російська окупаційна армія намагається зрівняти з землею Вугледар на Донеччині. Ситуація навколо міста "критична та продовжує ускладнюватися".
  • Інститут вивчення війни повідомляє, що захоплення Вугледара навряд чи дасть російським військам якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині Донецької області.
  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ворог здійснює обхідні маневри з заходу і сходу в районі Вугледара.



 

Теги:
Новини
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
воєнні злочини Росії
Вугледар
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