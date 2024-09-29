"Є найбільшою втратою боєприпасів за час війни": британська розвідка проаналізувала удари України по Тихорецьку і Торопцю

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

За оцінками британської розвідки, загальна кількість знищених боєприпасів на складах в Тихорецьку і Торопці перевищує всі попередні втрати Росії за час війни.

"Ці удари майже напевно спричинять щонайменше короткочасні перебої в постачанні російських артилерійських боєприпасів і боєприпасів для стрілецької зброї - критично важливих ресурсів у війні на виснаження, в якій переважають масові пожежі. Загальний тоннаж боєприпасів, знищених на трьох об'єктах, є найбільшою втратою російських і північнокорейських боєприпасів за час війни", - зазначили у розвідці.

Згідно з повідомленням, удар 18 вересня, ймовірно, знищив щонайменше 30 тис.тонн боєприпасів, що зберігалися як у відкритому, так і в бункерному розміщенні.

У відомстві зазначили, що ці удари демонструють, що, попри розгортання Росією розгалуженої системи протиповітряної оборони навколо України, вона продовжує боротися з українськими БПЛА, які застосовуються в операціях з завдання глибоких ударів по території Росії.

"Дуже ймовірно, що це призведе до подальшого розосередження російського логістичного ланцюга через побоювання додаткових ударів, що збільшить навантаження на і без того розтягнуту систему", - йдеться у повідомленні.