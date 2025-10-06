Є ознаки, що Україна вже запускає ракети "Фламінго" у бік РФ, - генерал Маломуж

Про це в ефірі Еспресо сказав генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж.

"Наразі Україна завдає ударів по стратегічно важливих об'єктах Росії - це НПЗ, виробництво низки стратегічних вогневих засобів: ракет, безпілотників, артилерійських систем. Ми вже завдаємо ударів по РФ на відстані 1000–1500 кілометрів, а подекуди - навіть до 2000 км", - зазначив Маломуж.

За словами генерала, наразі в Україні небагато нових дронів із подібною дальністю польоту. Водночас ключовий чинник - це потужність бойової частини. У більшості безпілотників вона становить близько 40–50 кг, іноді до 150 кг навіть у балістичних варіантах. На відміну від дронів, бойова частина ракети "Фламінго" становить близько 1150 кг, що робить її здатною повністю знищувати цілі й завдавати значних ушкоджень великим об'єктам.

"Тому є перші ознаки, що Україна запускає "Фламінго", ракету-дрон "Паляниця" в бік РФ, ще ряд інших ракет тактичного рівня, про які ми не говоримо, але вже є результати. На жаль, поки що це невелика кількість", - резюмував Маломуж.

Що треба знати про українську ракету "Фламінго"

Бойова частина "Фламінго" важить 1150 кг, дальність польоту перевищує 3000 км. Ракета захищена від впливу російських систем РЕБ, а її максимальна швидкість сягає 950 км/год.

Від розробки до бойового застосування пройшло менше дев’яти місяців. За словами CEO і технічного директора компанії-виробника Fire Point Ірини Терех, ракета вже виробляється серійно, і планується випускати близько 200 одиниць на місяць.

21 серпня 2025 року Associated Press повідомило, що поточні темпи складають одну ракету на день, але надалі виробництво зростатиме

20 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що випробування «Фламінго» відбулися успішно, а масове виробництво стартує на початку наступного року. Водночас він наголосив, що темпи програми напряму залежать від її фінансування.

31 серпня стало відомо, що українські стратегічні крилаті ракети "Фламінго" здійснили перший публічний масовий залп по цілях на території, контрольовані російськими окупантами.