"Є потрібні результати": Зеленський про ракетну програму України
У середу, 10 квітня, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ракетної програми України
Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.
"Головком, міністр оборони, Мінстратегпром, керівники відповідних підприємств. Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі непублічні, але в нашої оборонки є потрібні результати. І головне, щоб тепер армія реалізувала ці результати", - заявив президент.
Зеленський разом з керівником ГУР Кирилом Будановим і Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським також обговорили поточну ситуацію на фронті.
- 10 квітня президент Володимир Зеленський також наголосив, що Україна не зможе здобути перемогу "дефіцитами".
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