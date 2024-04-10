"Є потрібні результати": Зеленський про ракетну програму України

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

"Головком, міністр оборони, Мінстратегпром, керівники відповідних підприємств. Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі непублічні, але в нашої оборонки є потрібні результати. І головне, щоб тепер армія реалізувала ці результати", - заявив президент.

Зеленський разом з керівником ГУР Кирилом Будановим і Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським також обговорили поточну ситуацію на фронті.