Ексголова СБУ Наливайченко розповів про зброю, якою збили російський літак А-50, і пояснив значущість цього успіху

Про це розповів народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко в етері телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ поступово отримують і на певних напрямках вже отримали зброю, яка дістає там, де росіяни не очікували. Щоб ворог завчасно не зрозумів, про яку саме зброю йдеться, поки що її робоча назва "блукаючий Patriot". Насправді, це більш високоточні системи, які дістають тепер найсерйозніші повітряні сили ворога", - повідомив він.

Вперше в історії було збито російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 над Азовським морем, зауважив Наливайченко.

"Це означає, що знищено цілий комплекс виявлення на нашій території усіх повітряних, наземних та навіть морських об'єктів і цілей, які мають бути захищеними", - зазначив він.

За його словами, через наявність до останнього часу у Збройних сил РФ таких радянських літаків, їм вдавалося до 400 км в глибину продивлятися та ставити під загрозу нашу територію і небо.

"Наприклад Запоріжжя, Дніпро, де 14 січня були роковини ракетного обстрілу. Так от С-300 і С-400 наводились саме А-50. Балістика, яка пробиває до 300 і 400 км, наводиться ось такими радіолокаційними, літаючими терористичними станціями", - зауважив ексголова СБУ.

Знищення літака А-50 є остаточним, з чим окремо треба вітати наших героїв. РФ ніколи не зможе виготовити подібний літак. Щоправда, за різними оцінками їх залишилось ще 3 чи 4, але скільки з них є в боєздатному стані та чи зможуть вони завдавати такої шкоди, як конкретно цей А-50, - велике питання, сказав Наливайченко.

"Західні спецслужби оцінюють це як величезний історичний успіх ЗСУ і ППО України. Я згоден з фахівцями, що таких екіпажів, операторів, які знищені разом з літаком, у РФ більше немає. В екіпажі операторів наведення і стеження, їх було 15, як мінімум. Тобто, це серйозний удар по агресору, його можливостях контролювати нашу територію і наводити на неї терористичні російські ракети", - резюмував він.