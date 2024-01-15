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Ексголова СБУ Наливайченко розповів про зброю, якою збили російський літак А-50, і пояснив значущість цього успіху

15 січня, 2024 понедiлок
22:18
Війна з Росією літак ДРВЛ А-50 ВКС

ЗСУ на певних напрямках вже отримали зброю, яка вражає серйозні повітряні сили ворога. Знищення українськими військовими літака А-50, є цьому прикладом

Про це розповів народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко в етері телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ поступово отримують і на певних напрямках вже отримали зброю, яка дістає там, де росіяни не очікували. Щоб ворог завчасно не зрозумів, про яку саме зброю йдеться, поки що її робоча назва "блукаючий Patriot". Насправді, це більш високоточні системи, які дістають тепер найсерйозніші повітряні сили ворога", - повідомив він.

Вперше в історії було збито російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 над Азовським морем, зауважив Наливайченко.

"Це означає, що знищено цілий комплекс виявлення на нашій території усіх повітряних, наземних та навіть морських об'єктів і цілей, які мають бути захищеними", - зазначив він.

За його словами, через наявність до останнього часу у Збройних сил РФ таких радянських літаків, їм вдавалося до 400 км в глибину продивлятися та ставити під загрозу нашу територію і небо.

"Наприклад Запоріжжя, Дніпро, де 14 січня були роковини ракетного обстрілу. Так от С-300 і С-400 наводились саме А-50. Балістика, яка пробиває до 300 і 400 км, наводиться ось такими радіолокаційними, літаючими терористичними станціями", - зауважив ексголова СБУ.

Знищення літака А-50 є остаточним, з чим окремо треба вітати наших героїв. РФ ніколи не зможе виготовити подібний літак. Щоправда, за різними оцінками їх залишилось ще 3 чи 4, але скільки з них є в боєздатному стані та чи зможуть вони завдавати такої шкоди, як конкретно цей А-50, - велике питання, сказав Наливайченко.

"Західні спецслужби оцінюють це як величезний історичний успіх ЗСУ і ППО України. Я згоден з фахівцями, що таких екіпажів, операторів, які знищені разом з літаком, у РФ більше немає. В екіпажі операторів наведення і стеження, їх було 15, як мінімум. Тобто, це серйозний удар по агресору, його можливостях контролювати нашу територію і наводити на неї терористичні російські ракети", - резюмував він.

  • 15 січня заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін і джерела в Силах оборони заявили про ураження двох російських літаків над Азовським морем
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і Повітряні сили у понеділок, 15 січня, підтвердили знищення російських літаків А-50 та Іл-22. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук натякнув, що це відповідь росіянам за тогорічний ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі, де загинуло 46 людей.
  • Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Олег Катков вважає, що знищення російських літаків А-50 та Іл-22 стало можливим завдяки спеціально спланованій операції Сил оборони.
  • Оперативне командування "Південь" заявило, що за допомогою знищеного російського літака А-50 РФ наводила потужні ракетні удари по Україні, тому його ліквідація може відтермінувати майбутні ракетні атаки.
Україна
Росія
ППО
російська армія
ЗСУ
Азовське море
ракетний удар
втрати окупантів
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