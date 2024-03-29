Ексміністр ЖКГ Кучеренко пояснив, чим небезпечні атаки РФ по газопостачальній системі

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Дуже неприємна новина про те, що вдруге поспіль відбулася атака на об'єкти газової інфраструктури, на об'єкти наших сховищ. Це природні резервуари, з яких видобували газ, це природні сховища. Нагадаю, що в 1950 роках видобувалися величезні обсяги газу в Україні. Рекордні 76 млрд на рік видобувалося саме в західній Україні. Ось саме туди, куди зараз влучають росіяни. За іронією долі, тоді в Україні видобували газ, щоб давати його Москві. Все, що ми видобували на західній Україні ми давали Москві", - пояснив Кучеренко.

За словами ексміністра ЖКГ, наразі росіяни б'ють по найбільших наших газових сховищах.

"І це вкрай небезпечно тому, що є сценарій припинення транзиту з 1 січня майбутнього року. А якщо одночасно не буде транзиту з боку Росії, тобто тиску звідти, і будуть пошкоджені наші сховища на заході, то буде загроза того, що буде втрачена газопостачальна система. Тобто вона буде розбалансована, і не зможе працювати в стабільному режимі", - наголосив Кучеренко.

Уночі 29 березня російська окупаційна армія запустила по території України 99 повітряних цілей. Натомість українські бійці знищили 58 "шахедів" і 26 ракет.











