Ексміністр ЖКГ Кучеренко пояснив, чим небезпечні атаки РФ по газопостачальній системі
Народний депутат України, ексміністр ЖКГ Олексій Кучеренко зазначив, що внаслідок російських ударів існує загроза втрати газопостачальної системи України
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Дуже неприємна новина про те, що вдруге поспіль відбулася атака на об'єкти газової інфраструктури, на об'єкти наших сховищ. Це природні резервуари, з яких видобували газ, це природні сховища. Нагадаю, що в 1950 роках видобувалися величезні обсяги газу в Україні. Рекордні 76 млрд на рік видобувалося саме в західній Україні. Ось саме туди, куди зараз влучають росіяни. За іронією долі, тоді в Україні видобували газ, щоб давати його Москві. Все, що ми видобували на західній Україні ми давали Москві", - пояснив Кучеренко.
За словами ексміністра ЖКГ, наразі росіяни б'ють по найбільших наших газових сховищах.
"І це вкрай небезпечно тому, що є сценарій припинення транзиту з 1 січня майбутнього року. А якщо одночасно не буде транзиту з боку Росії, тобто тиску звідти, і будуть пошкоджені наші сховища на заході, то буде загроза того, що буде втрачена газопостачальна система. Тобто вона буде розбалансована, і не зможе працювати в стабільному режимі", - наголосив Кучеренко.
- Уночі 29 березня російська окупаційна армія запустила по території України 99 повітряних цілей. Натомість українські бійці знищили 58 "шахедів" і 26 ракет.
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