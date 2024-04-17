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Експерт з енергетичних питань Рябцев розповів, чи очікувати в Україні стабілізаційних вимкнень світла

17 квітня, 2024 середа
21:45
Війна з Росією

Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, заявив, що введення графіків погодинних вимкнень діятиме лише в Харкові, попри це закликав до раціонального використання електрики в пікові години

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Зараз, дійсно, існують великі проблеми з енергопостачанням до міста Харкова, тому що там великі руйнування, на жаль, не можна захистити це місто поки що від обстрілів некерованими зенітними ракетами С-300, С-400, тому і руйнування там суттєві. Органи місцевого самоврядування роблять зараз все для того, щоб децентралізувати енергопостачання й об'єднати невеликі енергетичні установки в малій системі розподілу для того, щоб хоча б зменшити тривалість вимкнення електричної енергії для харків'ян", - пояснив Рябцев.

За словами експерта, на Кіровоградщині теж складна ситуація, але вже для промислових споживачів. Це відбувається через високу концентрацію підприємств та пошкодження енергетичної інфраструктури. Також проблеми з електрикою є в Одесі та прилеглих регіонах.

Читайте також: Україна має будувати децентралізовану енергетичну систему, - експерт Рябцев

"Укренерго інформує про запровадження графіків погодинних вимкнень лише для Харкова, всі інші міста, там або йдеться про аварійні вимкнення в пікові години, тобто ввечері, або йдеться про нормальне енергопостачання. Це стосується й абсолютної більшості населених пунктів України, за винятком, тих територіальних громад, які розташовані вздовж лінії фронту, там час від часу після чергового прильоту відбувається порушення роботи підстанції, або пошкодження завдається лініям електропередач. Таких населених пунктів, за статистикою Міненерго, приблизно близько 300 пунктів. Щодо всіх інших регіонів України, то в абсолютній більшості очікувати якихось стабілізаційних вимкнень електричної енергії не очікується", - наголосив експерт з енергетичних питань.

Рябцев закликає українців раціональніше ставитися до використання електричної енергії з 19:00 до 22:00: "Тоді не буде, щонайменше до літнього піка споживання, ніяких проблем. Звісно, якщо щільність протиповітряної оборони у нас буде хоча б на нинішньому рівні, але бажано, щоб ще стала міцнішою".

Теги:
Одеса
російська армія
Кіровоград
Одещина
окупанти
Харківщина
Кіровоградщина
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