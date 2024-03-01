Експерт з міжнародної безпеки пояснив, чому Шольц боїться передавати Taurus Україні

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Аргумент, який Шольц використовує сьогодні, був ще озвучений німцями восени минулого року. Цей аргумент стосується того, що для правильного використання Taurus, для правильного їх програмування потрібні німецькі фахівці на території України. Очевидно, що ця ракета є специфічною з погляду технологічності. Тобто для того, щоб коректно використовувати ці ракети потрібен повний контингент німецьких військових або, як мінімум, інженерів, які вміють програмувати ці ракети й вносити туди координати", - пояснив Жовтенко.

За словами експерта з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи", Шольц аргументовано пояснив свій страх щодо передачі Taurus Україні.

"Восени минулого року Шольц про це говорив завуальовано, а тепер конкретизував свою думку й аргументовано пояснив свій страх щодо передачі Taurus. Французи й британці дали нам свої ракети аналогічного типу, але очевидно, що в них є можливість дистанційно перевіряти координати, які наші фахівці вносять у ракети перед запуском, і контролювати сам процес. Мабуть, у Німеччини таких засобів немає", - зауважив Жовтенко.