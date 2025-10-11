Естонія перекрила проїзд Саатським чоботом, який проходить через РФ: про що йдеться
10 жовтня 2025 року Естонія тимчасово закрила перехідний пункт Саатський чобіт через посилену присутність російських підрозділів поблизу кордону. Влада закликає водіїв користуватися альтернативними маршрутами та дотримуватися тимчасових дорожніх знаків
Про це повідомляє суспільний мовник ERR.
За словами оперативного керівника Південної префектури Кюнтера Педоскі, прикордонна служба спостерігала "більшу, ніж зазвичай, російську присутність на території".
"Російські прикордонники регулярно патрулюють Саатський чобіт, оскільки це їхня територія. Сьогодні було більше руху, ніж зазвичай. Ми вирішили перекрити дорогу, щоб запобігти можливим провокаціям та інцидентам, адже наша мета — забезпечити безпеку народу Естонії", — пояснив Педоскі.
Читайте також: Країни Балтії планують масову евакуацію у разі нападу Росії
За його словами, спершу патрулі попереджали водіїв та рекомендували уникати місцевості, але частина людей усе ж намагалася проїхати. "Оскільки дорога пролягає через російську територію, враховуючи безпекову ситуацію, потрібно бути обережним під час проїзду через Саатський чобіт. У поточній ситуації проїзд є більш ризикованим, ніж зазвичай. Ми вирішили тимчасово закрити проїзд, щоб запобігти ескалації", — додав Кюнтер Педоскі.
Об’їзд організовано через Вярську, Трескі, Мацурі та Сеснік, і поліція просить громадян дотримуватися тимчасових дорожніх знаків.
- 30 вересня Естонія закликала громадян утриматися від поїздок до Білорусі.
