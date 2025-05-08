Європарламент назвав геноцидом викрадення Росією українських дітей: навели цифри, що вражають, - кореспондентка Висоцька зі Страсбурга

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"У Європарламенті затвердили важливу резолюцію, в якій назвали дії Росії проти українських дітей злочином геноциду. Під час засідання депутати навели цифри, які вражають. За офіційними даними близько 20 тис. дітей були насильницьки переміщені на територію РФ, Білорусі або на окуповані території України, з цих дітей лише приблизно 1300 повернуті в Україну, а 624 дитини були визнані померлими. Це страшні цифри. З урахуванням цього Європарламент у своїй резолюції жорстко засудив дії Росії щодо українських дітей, а також додав, що Білорусь є співучасницею російських злочинів проти українських дітей", - зауважила кореспондентка.

За її словами, Європарламент звинувачує Росію та Білорусь, окрім незаконного переміщення українських дітей, також у жахливих злочинах: вбивства, сексуальне насильство, сексуальна експлуатація, примусова русифікація, примусова мілітаризація, примусове усиновлення.

"Європарламент закликав, щоб всі фізичні та юридичні особи, які були причетні до цих страшних злочинів були покарані й проти них мають бути введені санкції ЄС. Також у резолюції Європарламенту наголошується, що незаконне усиновлення українських дітей є частиною великої програми російського уряду і що всі ці дії несуть ознаки геноциду. Це стратегія геноциду, яка спрямована на стирання української ідентичності українських дітей. Європарламент звернувся до всієї світової спільноти, що винні у цих злочинах мають бути покарані на рівні Міжнародного кримінального суду, суду ООН, а також нового трибуналу за злочин агресії Росії проти України, який зараз перебуває у процесі створення", - резюмувала Тетяна Висоцька.