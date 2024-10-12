Фактор ресурсів може відіграти визначальну роль у боях за Торецьк, - військовий експерт Селезньов

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Спроба флангових атак на Торецьк виявилась марною для ворога. Росіяни витратили чимало ресурсів, намагаючись взяти наш гарнізон в Торецьку в оточення. З цього нічого не вийшло. Тому окупанти повернулись до старої тактики, яка була напрацьована ще під час Першої та Другої чеченської війни. Зокрема, спочатку активне застосування КАБів та артилерії для того, щоб гарантовано знищити будь-яку будівлю в місті. Отже, наші війська знову стають перед викликами", - пояснив Селезньов.

За словами експерта, росіяни можуть і далі кидати на Торецький напрямок максимальну кількість засобів та особовий склад.

"З одного боку, я розумію, що сучасна військова наука говорить про те, що ведення бойових дій у міській забудові є одним із найскладніших. В цих реаліях армія, яка наступає, зазнає втрат. Втім, зараз ми можемо стверджувати, що ворог все ж має просування в Торецьку. За таких умов ворог готовий йти на великі втрати, а натомість мати просування на цій ділянці фронту. Саме тому, фактор ресурсів буде відігравати ледь не визначальну роль у боях за Торецьк. Якщо російські окупанти й далі не будуть рахувати втрати, а також кидати всі сили та засоби на цей напрямок, то вони й далі просуватимуться", - додав він.