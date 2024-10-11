Війська РФ просунулися в Торецьку і підкріплюють оборону біля Часового Яру, - ОТУ "Луганськ"
Російські окупаційні війська дещо просунулися в Торецьку Донецької області. Загарбники закріпилися на двох вулицях у центрі міста
Про це повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.
Вона наголосила, що ситуація на Донеччині залишається напруженою, проте найскладніша - біля Торецька та Нью-Йорка.
Крім того, російські війська не полишають спроб пробити оборону і поблизу Часового Яру.
"Там, попри зменшення кількості штурмів, ворог заводить нове поповнення на передові позиції. І ми думаємо, що це "затишшя перед бурею", і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку", - заявила Бобовнікова.
- Раніше начальник Торецької МВА Василь Чинчик повідомляв, що росіяни намагаються якнайшвидше захопити Торецьк, близько 40-50% території якого досі знаходиться під контролем ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.48
- EUR Купівля 44.92Продаж 45.56
- Актуальне
- Важливе