Війська РФ просунулися в Торецьку і підкріплюють оборону біля Часового Яру, - ОТУ "Луганськ"

Про це повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

Вона наголосила, що ситуація на Донеччині залишається напруженою, проте найскладніша - біля Торецька та Нью-Йорка.

Крім того, російські війська не полишають спроб пробити оборону і поблизу Часового Яру.

"Там, попри зменшення кількості штурмів, ворог заводить нове поповнення на передові позиції. І ми думаємо, що це "затишшя перед бурею", і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку", - заявила Бобовнікова.