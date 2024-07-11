Формат дезінформації противника працює: генерал Маломуж про прибуття літаків F-16 в Україну

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Є ряд політичних заяв про те, що F-16 будуть. Ці заяви не вказують конкретні терміни, а тим більше куди ці літаки будуть переміщатися, на які аеродроми. На цей момент противник має карти старих аеродромів, по яких постійно б’є. Він думає, що там ми змінили смуги, інженерні системи та координації для польотів F-16, тому і продовжуватиме постійно бити. Ми цей сценарій знаємо, альтернативно відпрацьовувалися елементи. Але варіанти поставок F-16, особливо терміни зашифровуються", - підкреслив генерал армії України.

За його словами, низка політиків країн, які нам передають F-16, говорять про передачу цих літаків протягом від декількох тижнів до місяця.

"Росія не може кожного дня відстежувати всі формати, тим більше не знаючи логістики, яким чином та куди F-16 будуть доставлені, чи вони будуть частково розібрані, чи матимуть повнокровний вигляд, де будуть приховуватися, щоб не було загрози ударів ракетами по них. Можливо, це будуть глибокі ангари, які потужно захищатимуться. Тому, я просто скажу, формат дезінформації противника з нашого боку працює. Не даються конкретні дати та напрямки, де F-16 будуть переміщатися. Скоріш за все ворог не зможе досягнути якоїсь конкретики, аби нейтралізувати поставки цих літаків чи завдати ударів під час їхнього розміщення чи використання у бойовому порядку", - зауважив Микола Маломуж.