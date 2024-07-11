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Формат дезінформації противника працює: генерал Маломуж про прибуття літаків F-16 в Україну

11 липня, 2024 четвер
21:20
Війна з Росією F-16 US Department of Defense

Микола Маломуж, генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки України, зазначив, що варіанти постачання та терміни появи F-16 в Україні зашифровуються, аби ворог не зміг досягнути якоїсь конкретики

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Є ряд політичних заяв про те, що F-16 будуть. Ці заяви не вказують конкретні терміни, а тим більше куди ці літаки будуть переміщатися, на які аеродроми. На цей момент противник має карти старих аеродромів, по яких постійно б’є. Він думає, що там ми змінили смуги, інженерні системи та координації для польотів F-16, тому і продовжуватиме постійно бити. Ми цей сценарій знаємо, альтернативно відпрацьовувалися елементи. Але варіанти поставок F-16, особливо терміни зашифровуються", - підкреслив генерал армії України.

За його словами, низка політиків країн, які нам передають F-16, говорять про передачу цих літаків протягом від декількох тижнів до місяця.

"Росія не може кожного дня відстежувати всі формати, тим більше не знаючи логістики, яким чином та куди F-16 будуть доставлені, чи вони будуть частково розібрані, чи матимуть повнокровний вигляд, де будуть приховуватися, щоб не було загрози ударів ракетами по них. Можливо, це будуть глибокі ангари, які потужно захищатимуться. Тому, я просто скажу, формат дезінформації противника з нашого боку працює. Не даються конкретні дати та напрямки, де F-16 будуть переміщатися. Скоріш за все ворог не зможе досягнути якоїсь конкретики, аби нейтралізувати поставки цих літаків чи завдати ударів під час їхнього розміщення чи використання у бойовому порядку", - зауважив Микола Маломуж.

  • 21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
  • Україна сподівалася, що перші літаки F-16 прибудуть у березні 2024 року.
  • 10 липня 2024 року державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди вже почали процес передачі винищувачів F-16 для України.
  • Того ж дня стало відомо, що Норвегія вирішила передати Україні 6 літаків F-16. За словами прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере, постачання винищувачів має відбутися до кінця цього року.
  • За словами президента Володимира Зеленського, ЗСУ потребують щонайменше 128 винищувачів F-16 для рівняння сил України та Росії в небі.
  • 11 липня на полях саміту НАТО у Вашингтоні високопоставлений представник Альянсу пояснив, чому передають Україні F-16 так повільно.
Теги:
Україна
Микола Маломуж
F-16
допомога Україні
зброя для України
Авіація
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