Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Фронт не посипався, - військовий експерт Лакійчук
Ексклюзив

Фронт не посипався, - військовий експерт Лакійчук

Ірена Моляр
2 листопада, 2024 субота
12:23
Війна з Росією Карта бойових дій за 23-30 жовтня

Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу запасу ВМС України, зазначив, що противник має тактичні успіхи, але нема свідчень того, що є прорив нашої оборони

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо ситуації на фронті, декілька днів поспіль до мене звертаються з питанням, чи посипався фронт. Фронт не посипався! Коли сиплеться фронт, то є прорив оборони, ворог виходить на оперативний простір та просувається на територіях, що не обороняються. Свідченням обвалу фронту є те, що втрати наступаючої сторони різко зменшуються, а тієї, що обороняється, - зростають на декілька порядків. Зараз такого ми не спостерігаємо. Українські захисники тримають оборону. Ворог має тактичні успіхи, які були передбачувані. На жаль, наше командування та Сили оборони України не змогли тими силами, які ми маємо, утримати противника на певних рубежах. В першу чергу мова йде про Вугледарський напрямок", - зауважив військовий експерт.

За його словами, ворог зміг "згладити" Вугледарський виступ. Крім того, на півдні та півночі від Курахівського водосховища до Покровського виступу росіяни діють досить ефективно. Однак це не є проривом фронту.

"Загарбник активно діє ще на двох напрямках. Окупанти роблять спроби рухатися на північ від Покровського виступу, назвемо так, Торецько-Часівярський напрямок, де вони намагаються прорвати нашу оборону в напрямку Костянтинівки. І не мнеш небезпечна ситуація є на східному березі річки Оскіл, між Куп'янськом та Лиманом, де противнику вдалося прорізати нашу оборону до р. Оскіл. Очевидно, що там росіяни будуть пробувати скористатися своїми тактичними успіхами. Якщо ворог матиме успіх на Часівярському напрямку, то тоді намагатиметься через Серебрянське лісництво здійснити удар на південь з метою обрізати наш Сіверський виступ. Тож, ситуація дуже складна, багато що залежить від ресурсів з обох сторін", - резюмував Павло Лакійчук.

  • 2 листопада Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби, 1 листопада, на російсько-українському фронті зафіксували 145 бойових зіткнень. На  Покровському напрямку українські захисники зупинили 39 штурмових і наступальних дій агресора.
  • Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з очільником об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генералом Чарльзом Брауном щодо фронту та потреб ЗСУ.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Харківщина
Куп'янськ
Лиман
Часів Яр
Покровськ
Торецьк
Читайте також:
Автор Козаченко Дарина
1 листопада, 2024 п'ятниця
Захмарне майно та ймовірні зв’язки з РФ: яке рішення щодо недоброчесного судді Горбасенка врешті ухвалить ВККС?
Дженніфер Еністон
Автор Дар'я Тарасова
31 жовтня, 2024 четвер
"За розум і людську порядність": зірка "Друзів" Дженніфер Еністон розповіла, за кого проголосувала на виборах президента США
Руслан Стефанчук
Автор Юлія Юліна
31 жовтня, 2024 четвер
Стефанчук переконаний, що Зеленський підпише закон про скасування сезонного переведення годинників
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 44.66
    Продаж 45.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
2 листопада
13:15
Оновлено
шахед, Святошинський район
Росія атакує Україну "шахедами". Уламки ворожих дронів впали у 6 районах Києва, є постраждалі
12:48
Іран
Верховний лідер Ірану погрожує США та Ізраїлю "нищівною відповіддю" на атаку минулого тижня по Тегерану
12:36
Олександр Сирський
Наразі ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів РФ від початку повномасштабної війни, - Сирський
12:25
Бельгія
Бельгійська компанія Thales підписала меморандум про оборонну співпрацю з Україною
12:05
Ексклюзив
Загрозливі тенденції: рух "Простір свободи" про процеси поновлення русифікації у публічному просторі
12:05
OPINION
Росія клянчить цивільні літаки у Казахстану
11:53
Аналітика
вибори у Молдові
Cine e cine або хто є хто на президентських виборах у Молдові
11:32
Оновлено
Окупанти обстріляли Херсон та область. Одна людина загинула, є поранені, серед них діти
11:31
сили ППО
Сили ППО за ніч і ранок 2 листопада збили 39 з 71 БПЛА росіян
11:06
Роберт Фіцо
Фіцо похвалив "мирний план" Китаю та Бразилії і звинуватив Захід в ескалації війни в Україні
10:30
Фронт і потреби ЗСУ: Сирський провів розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів армії США Брауном
10:14
Донецька область
Минулої доби росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини
10:02
Росія з КНДР
Росія перекинула до кордону з Україною понад 7 тис. військових з КНДР: у ГУР дізналися, чим їх озброїли
10:00
OPINION
блог Олександр Краєв
Чи визнає Трамп поразку?
09:39
Ексклюзив
обстріл, ППО
Сьогодні в Києві гучно, хвиля за хвилею насуваються нові "шахеди": військовий експерт Лакійчук про можливу підготовку РФ до масованого ракетного удару
09:30
Партнерський матеріал
посол ЄС Катаріна Матернова
"Разом навчаємося і зростаємо": пані посол ЄС Катаріна Матернова відвідала Буковину й поспілкувалася зі студентами
09:14
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про збиття 24 безпілотників: у Криму вночі лунали вибухи
09:08
Арктика
США пильнують за співпрацею Росії та Китаю в Арктиці
08:39
ОБСЄ
Рада міністрів ОБСЄ збереться на початку грудня на Мальті: серед головних тем - війна в Україні
08:35
Анонс
Шахтар, Кевін і Георгій Судаков, УПЛ
УПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру
08:26
Огляд
На світанку війни, як деактивувати атомну бомбу і львівський шібболет – 5 книг, де гартують перемогу
08:19
Латвія
Організовували перевезення нелегалів: у Латвії прикордонники затримали двох українців
08:17
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 145 боєзіткнень, - Генштаб
08:13
Огляд
Дональд Трамп
"Засуджений злочинець" проти "прокурорки". Хто такий Дональд Трамп, що втретє змагається за пост президента США. Спецпроєкт "Вибори у США: український погляд"
08:00
OPINION
Чи планує Росія масовий ракетний обстріл України
07:57
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1270 військових, 8 танків та 37 артсистем
06:52
Партизани зафіксували передислокацію російського підрозділу після удару Сил оборони по позиціях окупантів на Запоріжжі
04:11
Прапор США
США на Близькому Сході розгорнуть додаткові військові сили
03:18
армія КНДР
Розвідка Британії розповіла про проблеми, з якими можуть зіштовхнутися військові КНДР у РФ
02:18
Оновлено
повінь в Іспанії
Повені в Іспанії забрали життя щонайменше 205 людей
01:34
Оновлено
обвал стіни
На залізничному вокзалі в Сербії обвалився дах: загинуло 14 людей
01:06
Словник Collins Dictionary назвав слово 2024 року
00:29
Україна-Угорщина
Питання вступу України в НАТО не може бути частиною двостороннього документа, - МЗС Угорщини
00:24
Південна Корея
"Розглядаються всі можливі сценарії": очільник МЗС Південної Кореї розповів, чи може Сеул надати Україні зброю
2024, п'ятниця
1 листопада
23:46
війна
Росіяни намагаються прорватись до центру Тернів неподалік Лиману, - DeepState
23:31
Андрій Шевченко
Британці звинуватили Шевченка у "крадіжці Золотого мʼяча"
23:31
Еммануель Макрон
Вибори у Молдові: Макрон звернувся до жителів країни
23:10
Дональд Трамп
Демократи заявили, що мають план на випадок, якщо Трамп передчасно оголосить про свою перемогу на виборах
22:59
Володимир Зеленський
"Просто чекають, поки ще й військові КНДР почнуть завдавати ударів по українцях": Зеленський дорікнув США, Китаю, Німеччині та Великій Британії
22:57
світло
На Сумщині сталося аварійне відключення світла
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV