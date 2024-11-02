Фронт не посипався, - військовий експерт Лакійчук

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо ситуації на фронті, декілька днів поспіль до мене звертаються з питанням, чи посипався фронт. Фронт не посипався! Коли сиплеться фронт, то є прорив оборони, ворог виходить на оперативний простір та просувається на територіях, що не обороняються. Свідченням обвалу фронту є те, що втрати наступаючої сторони різко зменшуються, а тієї, що обороняється, - зростають на декілька порядків. Зараз такого ми не спостерігаємо. Українські захисники тримають оборону. Ворог має тактичні успіхи, які були передбачувані. На жаль, наше командування та Сили оборони України не змогли тими силами, які ми маємо, утримати противника на певних рубежах. В першу чергу мова йде про Вугледарський напрямок", - зауважив військовий експерт.

За його словами, ворог зміг "згладити" Вугледарський виступ. Крім того, на півдні та півночі від Курахівського водосховища до Покровського виступу росіяни діють досить ефективно. Однак це не є проривом фронту.

"Загарбник активно діє ще на двох напрямках. Окупанти роблять спроби рухатися на північ від Покровського виступу, назвемо так, Торецько-Часівярський напрямок, де вони намагаються прорвати нашу оборону в напрямку Костянтинівки. І не мнеш небезпечна ситуація є на східному березі річки Оскіл, між Куп'янськом та Лиманом, де противнику вдалося прорізати нашу оборону до р. Оскіл. Очевидно, що там росіяни будуть пробувати скористатися своїми тактичними успіхами. Якщо ворог матиме успіх на Часівярському напрямку, то тоді намагатиметься через Серебрянське лісництво здійснити удар на південь з метою обрізати наш Сіверський виступ. Тож, ситуація дуже складна, багато що залежить від ресурсів з обох сторін", - резюмував Павло Лакійчук.