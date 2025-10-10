Гадаю, країни Балтії були не проти б, щоб їх атакували російські дрони, втім, є умови,- історик Чех
Якби країни Балтії були впевнені, що після атаки РФ їхньої території НАТО буде жорстко відповідати, то вони були не проти такого сценарію
Таку думку в етері Еспресо висловив історик, публіцист, депутат польського сейму II й III каденцій Мирослав Чех
"Я скажу крамольну річ: у даних обставинах, які є в міжнародній ситуації, думаю, країни Балтії не проти такого сценарію, щоб щось прилетіло, але щоб була відповідь. Оскільки всі розуміють, що ескалація триває, вона буде тривати, тому що в розумінні Путіна та його режиму їм вороття немає - вони або реалізують свою мету, яку вони не можуть озвучити, або їх немає. У військовому аспекті чи політичному їх просто не існує, вони вже зайшли в такий момент", - вважає Чех.
Публіцист зауважив, що попри негатичні очікування, Трамп все ж змінює свою позицію щодо російсько-української війни.
"Якого ще американського президента, більш дружньо налаштованого до Путіна й Росії, можна собі уявити, як Трамп? Уявіть собі, більш позитивного, дружньо налаштованого американського президента не буває і більше не буде ніколи. І що сталося? Вісім місяців пройшло, і ми розмовляємо про дуже приємні справи, про які при Байдені навіть не говорили дуже голосно: давайте "томагавки", - додав він.
- 2 жовтня ввечері над Мюнхеном помітили невідомі безпілотники, через що в роботі місцевого аеропорту, одного з головних у Німеччині, виникли масові перебої у роботі.
- 3 жовтня над бельгійською військовою базою Ельсенеборн зафіксували 15 невідомих дронів.
