Генсек ООН засудив масштабні удари РФ по енергооб'єктах України 22 березня

Реакцію Гутерреша на черговий масштабний повітряний удар з боку РФ по Україні 22 березня оприлюднив заступник і речник генсека ООН Фархан Хак, повідомляє пресслужба ООН.

"Генеральний секретар приголомшений триваючими вбивствами та руйнуваннями та ще раз підкреслює, що напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право; вони неприйнятні і мають припинитися негайно", - заявив він.

Засудження сьогоднішніх російських ударів, що призвели в Україні до порушення водопостачання в деяких районах і залишили без світла понад 1,5 мільйона громадян у Харкові, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Одеській, Донецькій, Сумській та Кіровоградській областях, було озвучене й іншими представниками ООН.

Як заявив у п'ятницю Верховний представник Організації з питань роззброєння Ізумі Накаміцу в Раді Безпеки, націлювання на енергетичну інфраструктуру, що надає основні державні послуги, є "чорно-білим питанням – це просто неприйнятно".

"Масштаби та об'єми цього руйнування жахливі", - зазначив він.

Своєю чергою координатор гуманітарних питань ООН Деніз Браун заявила, що "обурена масштабами сьогоднішніх атак російських Збройних сил на енергетичну інфраструктуру по всій Україні.