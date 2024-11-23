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Готові до боїв у місті та війні дронів: які підрозділи РФ штурмують Часів Яр

Марія Науменко
23 листопада, 2024 субота
13:34
Війна з Росією робота військових, Часів Яр

Представник 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Андрій Полухін заявив, що російські війська здійснюють потужні обстріли Часового Яру з використанням артилерії, авіації та дронів

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Про це він розповів в етері "Суспільне.Новини".

"Вони почали обстрілювати місто з усіх видів артилерійського озброєння і авіації. Атакують зі ствольної артилерії, із закритих позицій танками, дуже активно використовують дрони — як скиди, так і камікадзе, а також КАБи", - зазначив Полухін.

За його словами, попри спроби штурмів протягом останньої доби, російські війська не досягли успіху.

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Полухін додав, що противник використовує тактику малих груп, які намагаються проникнути в тил українських сил для ведення оперативних дій. Проте ці групи залишаються заблокованими без можливості отримати постачання чи підкріплення, внаслідок чого їх виявляють і знищують.

"Проти наших хлопців стоять регулярні частини ЗС РФ — бійці, котрих готують до бойових дій в умовах міської забудови та війни дронів. Вони добре екіпіровані та готові до проведення штурмів", — зауважив військовий.

  • Напередодні Полухін зазначав, що ворог посилив обстріли позицій Сил оборони у Часовому Ярі та тилових районів на Краматорському напрямку.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Часів Яр
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