ГУР: одного колаборанта обміняли ще в процесі тестування проєкту "Хочу к своим"

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України

За інформацією ГУР, протягом семи днів роботи:

Ккористувачі сайту hochuksvoim.com/uk здійснили 165 тисяч переглядів сторінок з профілями колаборантів. Найбільше українців зацікавили такі колаборанти: Ангеліна Довбня, Дмитро Коляденко, Владислав Козєєв, Володимир Музика, Максим Боковенко

Одного колаборанта вже обміняли на українця під час обміну 17 липня, коли проєкт ще працював у тестовому режимі

Один колаборант припинив співпрацю з ворогом завдяки проєкту

Сімох потенційних колаборантів перевіряють завдяки отриманій інформації від уважних громадян.

Сім росіян виявили бажання поїхати в Росію (над цим тепер працюють представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини).

Розвідники нагадують, що ті, хто певних причин досі співпрацює з ворогом, мають шанс припинити цю діяльність на визначених умовах. Для цього потрібно заповнити спеціальну анкету на сайті "Хочу к своим" і чітко виконувати отримані інструкції.

Також ті, хто має якусь інформацію про діяльність ворожих агентів, можуть поділитися нею з проєктом. Для цього також потрібно заповнити спеціальну анкету на сайті.