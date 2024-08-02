ГУР: одного колаборанта обміняли ще в процесі тестування проєкту "Хочу к своим"
За перший тиждень роботи держпроєкт "Хочу к своим", метою якого є дати можливість обмінювати полонених українців на зрадників і колаборантів, уже довів свою ефективність
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України
За інформацією ГУР, протягом семи днів роботи:
- Ккористувачі сайту hochuksvoim.com/uk здійснили 165 тисяч переглядів сторінок з профілями колаборантів. Найбільше українців зацікавили такі колаборанти: Ангеліна Довбня, Дмитро Коляденко, Владислав Козєєв, Володимир Музика, Максим Боковенко
- Одного колаборанта вже обміняли на українця під час обміну 17 липня, коли проєкт ще працював у тестовому режимі
- Один колаборант припинив співпрацю з ворогом завдяки проєкту
- Сімох потенційних колаборантів перевіряють завдяки отриманій інформації від уважних громадян.
- Сім росіян виявили бажання поїхати в Росію (над цим тепер працюють представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини).
Розвідники нагадують, що ті, хто певних причин досі співпрацює з ворогом, мають шанс припинити цю діяльність на визначених умовах. Для цього потрібно заповнити спеціальну анкету на сайті "Хочу к своим" і чітко виконувати отримані інструкції.
Також ті, хто має якусь інформацію про діяльність ворожих агентів, можуть поділитися нею з проєктом. Для цього також потрібно заповнити спеціальну анкету на сайті.
- Тиждень тому Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими разом з ГУР, СБУ та Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини презентували спільний державний проєкт – "Хочу к своим".
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