Ігнат прокоментував інформацію про ймовірне постачання в РФ нових іранських дронів і ракет
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що треба вивчити ефективність нових іранських дронів та ракет, які можуть з'явитися у росіян, але наголосив і на тому, що підтвердження такої інформації поки немає
Про це він розповів у етері телемарафону.
"Треба побачити на скільки вони будуть ефективними, в якій кількості зможуть потенційно передати. Я хочу наголосити, що Повітряні сили поки що не мають такої інформації, щоб спростувати чи підтвердити щодо тих іранських ракет і так далі", - сказав Юрій Ігнат.
Речник Повітряних сил зауважив, що ціль має свої тактико-технічні характеристики, параметри польоту, які Сили оборони вивчають, аби ефективніше їх знищувати.
"Зрештою нічого такого неочікуваного для нас (України) не відбувається, мова про іранські ракети йшла ще рік тому так само зрозуміло, що Північна Корея буде співпрацювати з державою-терористом - це теж зрозуміло, тому що давно вони уже постачають і боєприпаси, і снаряди тих калібрів, які потрібні Росії для продовження своєї агресії", - розповів Ігнат.
Юрій Ігнат зауважив, що це озброєння несе нові загрози, особливо якщо йдеться про балістику, адже її можна збити лише спеціальними засобами. Тому інформація про постачання нових дронів та ракет у РФ має стати сигналом для західних партнерів щодо постачання допомоги Україні.
- 10 січня стало відомо, що Іран розробив новий ударний дрон Shahed-107 для війни Росії в Україні та, ймовірно, близький до того, щоб надати РФ ракети класу "земля-земля".
- 10 січня лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер закликав терміново схвалити виділення допомоги Україні.
- 11 січня повідомлялося, що Північна Корея може постачати Росії нові типи тактичних керованих ракет на додачу до передбачуваної поставки балістичних ракет малої дальності.
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