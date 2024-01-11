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Головна Світ КНДР може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет, - Yonhap

КНДР може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет, - Yonhap

11 січня, 2024 четвер
09:14
Світ КНДР провела випробування ракет

Північна Корея може постачати Росії нові типи тактичних керованих ракет на додачу до передбачуваної поставки балістичних ракет малої дальності

Про це повідомляє Yonhap.

Глава Міністерства оборони Південної Кореї Шин Вон Сік припускає, що недавній візит лідера КНДР Кім Чен Ина на заводи з виробництва боєприпасів може бути пов’язаний із постачанням зброї Північною Кореєю до Росії. Начебто країни зміцнюють військову співпрацю.

"Північна Корея заявила, що розгорне (балістичні ракети малої дальності) разом із військами на передовій. Враховуючи недавню торгівлю зброєю, (я думаю) Північна Корея може продати їх Росії", - сказав Шин. 

Зазначається, що нещодавно Білий дім розсекретив дані розвідки, які свідчать про те, що Північна Корея надала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька балістичних ракет з радіусом дії 900 км.

"Станом на кінець грудня Північна Корея надала Росії близько 5 тис. контейнерів зі зброєю, які можуть вмістити близько 2,3 млн снарядів калібру 152 мм або близько 400 тис. снарядів калібру 122 мм", - йдеться у повідомленні. 

Що відомо про постачання Росії балістичних ракет від Північної Кореї 

10 січня стало відомо, що представник Південної Кореї в ООН вважає, що КНДР використовує Україну як полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд.

У США 4 січня заявили, що мають інформацію про те, що Північна Корея передала Росії партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні.

За словами представника Білого дому, 30 грудня 2023 року російські сили запустили принаймні одну північнокорейську балістичну ракету по Україні. 

Пізніше США знову заявили, що мають докази того, що російські терористи продовжують завдавати ударів по Україні балістичними ракетами, які виробили у КНДР.

У Білому домі наголошують, що РФ використала ракети з КНДР для ударів по Києву, Харкову, Запоріжжю та інших містах України. Мова йде щонайменше про період з 30 грудня до 6 січня.

10 січня очільники міністерств закордонних справ 47 країн засудили постачання Північною Кореєю балістичних ракет Росії та їхнє застосування РФ проти України.

Україна
Росія
КНДР
Південна Корея
Війна з Росією
Військові новини
ракетний удар
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