"Українці рішучі, але боєприпаси закінчуються": лідер більшості у Сенаті США закликав схвалити допомогу Україні
Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер закликав терміново схвалити виділення допомоги Україні
Про це йдеться на сайті демократів Сенату США.
Зазначається, що учасники переговорів продовжують роботу над завершенням угоди про національну безпеку.
"Війна в Україні - конфлікт історичного значення. Це може змінити баланс сил для західних демократій, який зберігся після закінчення холодної війни", - заявив Чак Шумер.
Також він зазначив, що російські військові починають мати перевагу на фронті, адже боєприпаси в оборонців України закінчуються
"Україна перебуває в небезпечний момент у своїй війні проти Путіна. Українські бійці зберігають рішучість і не втратили рішучості захищати Батьківщину. Але те, що вони втрачають, - це боєприпаси та озброєння, у постачанні яких Америка відіграє провідну роль. Ця допомога закінчується, на велику радість Путіна”, - сказав лідер демократів.
Крім того, Шумер наголосив на тому, що у разі перемоги Росії, розшириться і російський вплив у Європі. А це "не той світ, куди хтось із нас хоче повернутися".
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