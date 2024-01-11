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"Українці рішучі, але боєприпаси закінчуються": лідер більшості у Сенаті США закликав схвалити допомогу Україні

11 січня, 2024 четвер
10:58
Світ Сенат США

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер закликав терміново схвалити виділення допомоги Україні

Про це йдеться на сайті демократів Сенату США.

Зазначається, що учасники переговорів продовжують роботу над завершенням угоди про національну безпеку. 

"Війна в Україні - конфлікт історичного значення. Це може змінити баланс сил для західних демократій, який зберігся після закінчення холодної війни", - заявив Чак Шумер. 

Також він зазначив, що російські військові починають мати перевагу на фронті, адже боєприпаси в оборонців України закінчуються

"Україна перебуває в небезпечний момент у своїй війні проти Путіна. Українські бійці зберігають рішучість і не втратили рішучості захищати Батьківщину. Але те, що вони втрачають, - це боєприпаси та озброєння, у постачанні яких Америка відіграє провідну роль. Ця допомога закінчується, на велику радість Путіна”, - сказав лідер демократів.

Крім того, Шумер наголосив на тому, що у разі перемоги Росії, розшириться і російський вплив у Європі. А це "не той світ, куди хтось із нас хоче повернутися". 

  • 16 листопада 2023 року сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня 2024 року без фінансування підтримки України та Ізраїлю.
  • Водночас 7 грудня сенат США провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на суму близько 106 мільярдів доларів.
  • 22 грудня Байден підписав Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні $886 млрд на оборонні потреби у 2024 фіскальному році.
  • 6 січня Bloomberg з посиланням на обізнане джерело повідомив, що спікер палати представників США Майк Джонсон розглядає можливість прямих переговорів з президентом країни Джо Байденом щодо допомоги Україні та прикордонної політики, оскільки переговори про двопартійний компроміс у сенаті затягуються.
  • 7 січня керівники конгресу США досягли угоди щодо федеральних витрат у 2024 році, щоб запобігти частковій зупинці уряду наприкінці цього місяця.
  • 8 січня стало відомо, що у США готують угоду щодо кордону та імміграції, яка дозволить розблокувати допомогу Україні. Її можуть опублікувати вже цього тижня.
військові
ЗСУ
Війна з Росією
США
Економіка
допомога США Україні
Світ про Україну
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