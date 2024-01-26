Інформація з камер фіксації руху на автодорогах може дати росіянам можливість стежити за технікою ЗСУ, - військовий експерт Ступак

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Є оглядові камери, які показують панораму міста, але велику небезпеку несуть камери, які фіксують переміщення автомобільними дорогами. Тому, що дорогами переміщується військова техніка на ремонт або з ремонту. Західна допомога у закамуфльованому вигляді теж переміщується автострадами. У випадку наявності прямого доступу до цих обсягів, ця інформація може дати росіянам можливість аналізувати переміщення техніки. Бачити, яка це техніка, якими дорогами їде, куди їде на ремонт, звідки їде нова, куди переміщується, де розподіляється. Це дійсно можна порахувати, і це є дійсно проблемою. Сподіваюсь, що спеціальний департамент СБУ, Кіберполіція, Нацполіція будуть цим опікуватися", - наголосив Ступак.

За словами військового експерта, в Україні існує багато місцевих програм щодо встановлення камер спостереження, щоб стежити за ситуацією на території.

"Камери обирають ті, що дешевші. Інакше будуть проблеми з НАБУ або правоохоронними органами, що начебто обирається на торгах компанія, яка пропонує на торгах дорожчий лот. Якщо Україна визнає, що ці китайські компанії є ворожими, заборонить їх, то їх можна буде викинути з тендерів", - пояснив Ступак.