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Ексклюзив

Інформація з камер фіксації руху на автодорогах може дати росіянам можливість стежити за технікою ЗСУ, - військовий експерт Ступак

26 січня, 2024 п'ятниця
11:54
Війна з Росією камера фіксації

Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак зазначив, що велику небезпеку несуть камери, які фіксують переміщення техніки ЗСУ автомобільними дорогами

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Є оглядові камери, які показують панораму міста, але велику небезпеку несуть камери, які фіксують переміщення автомобільними дорогами. Тому, що дорогами переміщується військова техніка на ремонт або з ремонту. Західна допомога у закамуфльованому вигляді теж переміщується автострадами. У випадку наявності прямого доступу до цих обсягів, ця інформація може дати росіянам можливість аналізувати переміщення техніки. Бачити, яка це техніка, якими дорогами їде, куди їде на ремонт, звідки їде нова, куди переміщується, де розподіляється. Це дійсно можна порахувати, і це є дійсно проблемою. Сподіваюсь, що спеціальний департамент СБУ, Кіберполіція, Нацполіція будуть цим опікуватися", - наголосив Ступак.

За словами військового експерта, в Україні існує багато місцевих програм щодо встановлення камер спостереження, щоб стежити за ситуацією на території.

"Камери обирають ті, що дешевші. Інакше будуть проблеми з НАБУ або правоохоронними органами, що начебто обирається на торгах компанія, яка пропонує на торгах дорожчий лот. Якщо Україна визнає, що ці китайські компанії є ворожими, заборонить їх, то їх можна буде викинути з тендерів", - пояснив Ступак.

  • В Україні використовують сотні тисяч камер китайських компаній Hikvision та Dahua. Інформація з них може потрапляти на сервери виробника.
  • Російська влада прагне встановити контроль над усіма системами відеоспостереження у РФ, ймовірно, з метою посилення репресивних заходів у країні.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
СБУ
Технології
ЗСУ
поліція
НАБУ
Військові новини
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