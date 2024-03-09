"Ініціатива на нашому боці": речник ВМС ЗСУ Плетенчук про бойові дії в акваторії Чорного моря
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук наголосив, що сьогодні Україна диктує свої умови ведення бойових дій в Чорному морі
Про це він заявив в етері Еспресо
"Сьогодні досить складно прогнозувати, що нас очікує в поточному році. Оскільки не слід списувати з рахунків наявний корабельний склад ворожого Чорноморського флоту. Ворог адаптується до нових викликів й реагує на них. Відповідно планувати нові операції з знищення ворожого флоту нам доводиться планувати більш детально та злагоджено", - пояснив Плетенчук.
За словами речника ВМС ЗСУ, сьогодні Україна змогла перехопити ініціативу в Чорному морі
"Загалом, можемо говорити про позитивну тенденцію наших дій у Чорному морі. Зокрема, можна констатувати, що ініціатива сьогодні на нашому боці. У цій справі ініціатива багато важить, оскільки зʼявляється можливість навʼязувати свої умови ведення бойових дій. Станом на зараз у нас це виходить, але ми маємо працювати й надалі. Оскільки, за словами командувача ВМС ЗСУ, кожне судно під військовим прапором у Чорному морі для нас є законною ціллю", - додав він.
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