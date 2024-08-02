Інспектори МАГАТЕ зафіксували падіння рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС
МАГАТЕ виявило, що протягом останніх тижнів рівень води у ставку-охолоджувачі тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції постійно падає
Про це йдеться у звіті МАГАТЕ, опублікованому 2 серпня.
Так, представники Агентства, які перебувають на тимчасово окупованій атомній станції, протягом останніх тижнів спостерігали зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Якщо така ситуація продовжиться, то незабаром звідти буде проблематично відкачувати воду, додали в МАГАТЕ.
"Підтримка рівня води у ставку ускладнюється спекотною літньою погодою", - зазначили там.
За словами очільника МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС є "потенційним джерелом занепокоєння".
"Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією на майданчику, щоб забезпечити постійну наявність достатньої кількості охолоджувальної води для потреб станції", - сказав він.
- Днями супутникові знімки виявили оборонні споруди біля потенційного місця створення нової водонасосної станції на території окупованої Запорізької атомної електростанції.
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