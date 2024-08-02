Інспектори МАГАТЕ зафіксували падіння рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ, опублікованому 2 серпня.

Так, представники Агентства, які перебувають на тимчасово окупованій атомній станції, протягом останніх тижнів спостерігали зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Якщо така ситуація продовжиться, то незабаром звідти буде проблематично відкачувати воду, додали в МАГАТЕ.

"Підтримка рівня води у ставку ускладнюється спекотною літньою погодою", - зазначили там.

За словами очільника МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС є "потенційним джерелом занепокоєння".

"Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією на майданчику, щоб забезпечити постійну наявність достатньої кількості охолоджувальної води для потреб станції", - сказав він.