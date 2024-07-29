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Росіяни спорудили понад 1000 метрів траншей навколо водойми-охолоджувача Запорізької АЕС, – дослідження Greenpeace

Олена Будько
29 липня, 2024 понедiлок
18:23
Війна з Росією супутникові знімки траншей на території окупованої ЗАЕС

Супутникові знімки виявили оборонні споруди біля потенційного місця створення нової водонасосної станції на території окупованої Запорізької атомної електростанції

Зміст

Про це йдеться в новому звіті британських військових аналітиків McKenzie Intelligence Services, створеному на замовлення Greenpeace.

У звіті дослідили зону водойми-охолоджувача Запорізької АЕС. Як свідчить аналіз, від моменту незаконної окупації ЗАЕС у 2022 році й до кінця червня 2024 року росіяни спорудили понад 1000 метрів траншей у районі водойми-охолоджувача атомної електростанції. Вони зосереджені на північній і західній стороні водойми. 

"Восени 2023 року аналіз McKenzie Intelligence Services визначив поблизу ЗАЕС точні місця стрільби російських ракетних систем, націлених на жителів Нікополя та Дніпра. Новий детальний супутниковий аналіз показує, що значна територія самої атомної електростанції ще більше мілітаризується. Там не лише траншеї, наприклад, на дамбі ставка-охолоджувача, а й укріплення, які можуть бути використані як місця для розгортання важкої військової вогневої потужності. Ми поки що не бачимо цього важкого озброєння, але доти будують не просто так. Російські збройні сили продовжують загрожувати безпеці ЗАЕС. Ці події викликають глибоке занепокоєння", – прокоментував Ян Ванде Путте, старший спеціаліст з ядерних питань Greenpeace Центральної та Східної Європи.

У Greenpeace припускають, що такі дії на території водойми-охолоджувача можуть бути пов'язана з майбутніми планами Росії перезапустити ядерні реактори на ЗАЕС. Перші деталі таких планів Росатому містилися в офіційному документі, який російський уряд подав до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 14 травня 2024 року. У ньому йдеться про намір будівництва великої насосної станції, призначеної для постачання води на атомну станцію. Після того, як 6 червня 2023 року Росія зруйнувала Каховську ГЕС, ЗАЕС втратила доступ до води з Каховського водосховища.

В аналізі, опублікованому в лютому 2024 року, Greenpeace попередив, що майданчик атомної станції потребуватиме нової насосної системи для відкачування води з русел Дніпра поблизу Запорізької АЕС. Новий аналіз McKenzie свідчить, що росіяни зосередили зусилля навколо критично важливих частин водойми-охолоджувача – шлюзових воріт, пристані та північного берега. Імовірно, вони вирішили, що будівництво вздовж північного берега – це саме те місце, де може бути побудована насосна станція.

"А отже, будівництво траншей і укріплень може бути передвісником нової насосної станції та російських зусиль з перезапуску реакторів на цьому об'єкті. Численні злочини Росії на ЗАЕС продовжують ескалацію. Тепер стало відомо про подальшу мілітаризацію вразливих ділянок атомної станції, життєво важливих для постачання охолоджувальної води до реакторів", – заявив Шон Берні, старший спеціаліст з ядерних питань Greenpeace у Центральній та Східній Європі. Він також наголосив, що необхідно докласти всіх зусиль, аби зупинити російські плани й покарати Росатом і Росію за допомогою ефективних санкцій.

  • У червні міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що внаслідок продовження російської окупації ситуація на Запорізькій АЕС погіршується: після повернення під контроль України для її відновлення і перезапуску знадобляться роки
Теги:
Економіка
екологія
окуповані території
окупанти
атомна енергетика
Запорізька АЕС
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