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Війна з Росією: хроніка
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ISW оцінив "теорію перемоги" Путіна, яка нібито зорієнтована на виснаження України у війні з РФ

8 червня, 2024 субота
08:17
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Напередодні російський диктатор Володимир Путін сформулював "теорію перемоги" в Україні, яка нібито націлена на виснаження українських сил на фронті

Зміст

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

На думку Путіна, Росії не потрібно проводити черговий призов резервістів, подібний частковій мобілізації у вересні 2022 року, оскільки Росія нібито не намагається швидко досягти своїх військових цілей в Україні. Водночас він визнав, що нинішньої кількості російських військових, задіяних у війні в Україні, буде недостатньо для швидкої перемоги, але припустив, що російські війська натомість застосовують більш поступовий підхід.

Путін заявив, що російські сили прагнуть "вичавити" українські сили "з тих територій, які повинні бути під контролем Росії", і тому Росії не потрібно проводити чергову хвилю мобілізації. 

Аналітики припускають, що оцінка Путіна, що поступові російські успіхи дозволять Росії досягти своїх цілей в Україні, ґрунтується на припущенні, що українські сили не зможуть звільнити будь-яку значну територію, яку захоплять російські війська і що російські військові зможуть підтримувати наступальні операції, в ході яких будуть досягатися поступові тактичні успіхи, попри великі втрати.

"Теорія перемоги Путіна спирається на здатність Росії пережити та подолати обіцяну Заходом безпекову допомогу Україні та зусилля України мобілізувати більшу частину своєї економіки та населення для військових дій, що вказує на те, що Путін, ймовірно, оцінює, що російські сили зможуть використати свої переваги у живій силі та техніці", - вважають аналітики.

  • Крім цього, Володимир Путін просуває наратив про готовність РФ до перемовин з Україною.
Теги:
Росія
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
мобілізація
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