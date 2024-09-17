Калашніков розповів, яку частину території Часового Яру контролюють росіяни
Пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що 90% території Часового Яру перебуває під контролем Сил оборони України
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"За даними DeepState, 90% території Часового Яру перебуває під контролем Сил оборони України, тоді як 10% частково контролюється росіянами, частково є сірою зоною, де точаться активні бойові дії. В цих районах ворог намагається штурмувати саме місто", - пояснив Калашніков.
За словами пресофіцера 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, противник продовжує атакувати позиції Сил оборони України.
"І робить це не лише на традиційних напрямках, але й намагається знайти інші слабкі місця в обороні. Тому весь відтінок фронту зараз перебуває під натиском штурмових дій, хоча інтенсивність змінюється залежно від напрямку. Ворог намагається максимально використовувати весь наявний арсенал для вогневого ураження", - зауважив Калашніков.
- Протягом минулої доби на російсько-українському фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Курахівському і Покровському напрямках.
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