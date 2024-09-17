Калашніков розповів, яку частину території Часового Яру контролюють росіяни

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"За даними DeepState, 90% території Часового Яру перебуває під контролем Сил оборони України, тоді як 10% частково контролюється росіянами, частково є сірою зоною, де точаться активні бойові дії. В цих районах ворог намагається штурмувати саме місто", - пояснив Калашніков.

За словами пресофіцера 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, противник продовжує атакувати позиції Сил оборони України.

"І робить це не лише на традиційних напрямках, але й намагається знайти інші слабкі місця в обороні. Тому весь відтінок фронту зараз перебуває під натиском штурмових дій, хоча інтенсивність змінюється залежно від напрямку. Ворог намагається максимально використовувати весь наявний арсенал для вогневого ураження", - зауважив Калашніков.