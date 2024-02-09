Каллас: сила коаліції в 13 разів більша за РФ, допомога Україні в 0,25% ВВП буде внеском для перемоги
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що можливість для перемоги України у війні проти РФ створить допомога від партнерів у розмірі 0,25% ВВП
Про це Каллас сказала під час пресконференції з канцлером Австрії Карлом Негаммером у Відні, передає Укрінформ.
"Військова сила коаліції, яка підтримує Україну, є у 13 разів більшою, ніж Росія. Подивіться лише на наші оборонні бюджети. Якщо всі ті країни, які підтримують Україну, будуть дійсно цьому віддані та підтримають надання Україні допомоги у розмірі 0,25% свого ВВП, то це дійсно створить поворотний момент. Адже це є тим внеском, який потрібен для того, щоб виграти цю війну", - сказала Каллас.
Очільниця уряду Естонії також повідомила про подання законопроєкту, який дозволить використання заморожених російських активів для відновлення України.
"Я сподіваюся, що це надихне інші країни-члени ЄС на подібні дії", - сказала Каллас.
Крім того, естонська прем'єрка заявила про необхідність для європейських країн більше інвестувати в оборону.
"Ми маємо бути достатньо сильними, щоб бути спроможними захистити себе. Слабкість провокує агресора", - сказала Каллас.
Очільниця естонського уряду також наголосила на потребі підтримувати Україну до перемоги.
"Естонія вірить у перемогу України, але для того, щоб досягти її, ми повинні підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - підсумувала Каллас.
- У грудні 2023 року Кая Каллас заявила, що РФ готується до довгої війни проти України, тому ЄС потребує плану тривалої боротьби.
- Наприкінці січня 2024 року міністр оборони Естонії Ганно Певкур заявив, що до кінця березня Україні передадуть понад 500 тис. артилерійських снарядів, а до кінця 2024 року - понад 1,1 млн.
- На початку лютого стало відомо, що Естонія передала Україні новий пакет військової допомоги на 80 млн євро.
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