Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Каллас: сила коаліції в 13 разів більша за РФ, допомога Україні в 0,25% ВВП буде внеском для перемоги

Каллас: сила коаліції в 13 разів більша за РФ, допомога Україні в 0,25% ВВП буде внеском для перемоги

9 лютого, 2024 п'ятниця
06:22
Війна з Росією Кая Каллас

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що можливість для перемоги України у війні проти РФ створить допомога від партнерів у розмірі 0,25% ВВП

Про це Каллас сказала під час пресконференції з канцлером Австрії Карлом Негаммером у Відні, передає Укрінформ.

"Військова сила коаліції, яка підтримує Україну, є у 13 разів більшою, ніж Росія. Подивіться лише на наші оборонні бюджети. Якщо всі ті країни, які підтримують Україну, будуть дійсно цьому віддані та підтримають надання Україні допомоги у розмірі 0,25% свого ВВП, то це дійсно створить поворотний момент. Адже це є тим внеском, який потрібен для того, щоб виграти цю війну", - сказала Каллас.

Очільниця уряду Естонії також повідомила про подання законопроєкту, який дозволить використання заморожених російських активів для відновлення України.

"Я сподіваюся, що це надихне інші країни-члени ЄС на подібні дії", - сказала Каллас.

Крім того, естонська прем'єрка заявила про необхідність для європейських країн більше інвестувати в оборону.

"Ми маємо бути достатньо сильними, щоб бути спроможними захистити себе. Слабкість провокує агресора", - сказала Каллас.

Очільниця естонського уряду також наголосила на потребі підтримувати Україну до перемоги.

"Естонія вірить у перемогу України, але для того, щоб досягти її, ми повинні підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - підсумувала Каллас.

Теги:
Новини
Україна
ЄС
Естонія
НАТО
допомога Україні
Економіка
Читайте також:
ЗСУ, мобілізація
7 лютого, 2024 середа
Нардеп Синютка пояснив, чому "Європейська Солідарність" не підтримала законопроєкт про мобілізацію
Великдень 2024
7 лютого, 2024 середа
Коли у 2024 році Пасха: дата свята для католиків та православних
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
8 лютого, 2024 четвер
Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.49
    Купівля 37.49
    Продаж 38.04
  • EUR
    Купівля 40.45
    Продаж 41.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
9 лютого
06:30
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
Звільнення Залужного вивело війну на новий етап, - The Economist
06:23
Патрік Райдер
Пентагон: США продовжать постачати Україні засоби ППО, певні можливості законтрактовано
05:59
Володимир Путін
Інтерв'ю Карлсону: Путін визнав, що Росія не досягла своїх цілей у війні проти України
05:30
В ISW підрахували обсяг допомоги, яку отримала Україна від початку великої війни з РФ
05:02
культура, Нідерланди, кримінал ,Ван Гог
Реставратори обіцяють відновити картину Ван Гога, яку повернули після викрадення
04:34
Відбудова моста. Чернігівщина
Канада та Фінляндія обговорили проєкти з відновлення України
04:06
Джо Байден
Байден прокоментував слова спецпрокурора про "літнього чоловіка з поганою пам'яттю"
03:38
Росія Краснодарськ пожежа
У Краснодарському краї РФ виникла пожежа на НПЗ
03:10
Рамштайн, Ллойд Остін і Рустем Умеров
Очільник Пентагону анонсував участь у засіданні "Рамштайну" 14 лютого
02:36
Інтерв'ю Карлсону: Путін звинуватив США у підриві Nord Stream, а Німеччину у потуранні цьому
02:33
Оновлено
світ Росія Москва пожежа
Дві великі пожежі у РФ: житлові будинки у Москві та газопровід у Пермському краї
01:53
Путін Байден
Інтерв'ю Карлсону: Путін переконував США зупинити озброювати Україну – тоді війна закінчиться через декілька тижнів
01:42
електроенергія, шахеди
РФ запустила "шахеди" з двох напрямків у ніч на 9 лютого. На Харківщині - пожежа
01:34
війна з Росією Володимир Путін США
Інтерв'ю Карлсону: Путін звинуватив Україну у відсутності бажання вести переговори
00:28
Санкції на алмази
США посилили санкції проти російських діамантів
2024, четвер
8 лютого
23:52
Український прапор
"Боротьба українців - наша боротьба": нижня палата парламенту Нідерландів 24 лютого підійме прапор України
23:43
Огляд
Олександр Сирський
Новий головнокомандувач ЗСУ: хто такий Олександр Сирський
23:23
Прапор США
У США відреагували на заміну Залужного. Білий дім спростував обговорення рішення з Києвом
23:15
Ексклюзив
Байден Шольц
Вони стратегічно вирішують, де зупиняти Росію: дипломат Чалий про зустріч Шольца і Байдена
22:59
прикордонний контроль, перетин кордону
Рекордна група порушників намагалася перетнути угорський кордон: утекти хотіли 38 ухилянтів
22:29
Через навчання НАТО на дорогах Польщі з'явиться військова техніка: людей просять не фіксувати переміщення
22:21
Дмитро Кулеба
Кулеба закликав Еквадор приєднатися до української Формули миру
22:02
F-16
Цьогоріч Нідерланди нададуть Україні винищувачі F-16, - посол Карасевич
21:54
Ексклюзив
Сенат США
"Настрої в Палаті представників незмінні": дипломат Чалий про проміжне рішення Сенату США щодо допомоги Україні
21:39
Іраклі Кобахідзе
У Грузії затвердили новий уряд: його очолить Кобахідзе
21:32
Оновлено
обмін полоненими
100 людей вдома: Україна та Росія провели обмін полоненими
21:31
Аналітика
Сергій Згурець
Буде ще певне відлуння від відставки Залужного. Колонка Сергія Згурця
21:17
Ексклюзив
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
Відставку Залужного неможливо було оминути, - майор запасу НГУ Гетьман
21:16
НАЗК
Можуть бути залучені до виготовлення військової продукції в РФ: НАЗК внесло до списку спонсорів війни американську компанію
21:04
Оновлено
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Сирського
20:59
Оновлено
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ
20:28
Ексклюзив
Робота Сирського знайде своє відображення й незабаром ми побачимо несподівані рішення на полі бою, - заступник командира артдивізіону Кишкар
20:10
Ексклюзив
гроші для ЗСУ
Бюджетна комісія зірвала розгляд питання про виділення мільярда гривень на ЗСУ, - депутат Київради Ємець
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Путінські сни про 38-му паралель
19:58
Сенат США
Сенат США затвердив процедурне рішення щодо допомоги Україні
19:53
Збірна України, Мальта - Україна, відбір Євро-2024
Збірна України дізналася суперників в Лізі Націй
19:46
санкції проти РФ
У новий санкційний пакет ЄС можуть потрапити компанії, що поставляють боєприпаси з КНДР до РФ, - Bloomberg
19:43
OPINION
Віктор Шлінчак
"І це мине...". Психологія звільнення Залужного
19:34
Ексклюзив
Зеленський та Залужний
"Зеленський взяв особисту відповідальність за фронт": Княжицький про зміну Залужного
19:33
Мобілізація, повістки
Ніхто не буде шукати резервістів і відправляти в Україну, але можливі делікатні адміністративні рішення, - польський депутат про мобілізацію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV