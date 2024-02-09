Каллас: сила коаліції в 13 разів більша за РФ, допомога Україні в 0,25% ВВП буде внеском для перемоги

Про це Каллас сказала під час пресконференції з канцлером Австрії Карлом Негаммером у Відні, передає Укрінформ.

"Військова сила коаліції, яка підтримує Україну, є у 13 разів більшою, ніж Росія. Подивіться лише на наші оборонні бюджети. Якщо всі ті країни, які підтримують Україну, будуть дійсно цьому віддані та підтримають надання Україні допомоги у розмірі 0,25% свого ВВП, то це дійсно створить поворотний момент. Адже це є тим внеском, який потрібен для того, щоб виграти цю війну", - сказала Каллас.

Очільниця уряду Естонії також повідомила про подання законопроєкту, який дозволить використання заморожених російських активів для відновлення України.

"Я сподіваюся, що це надихне інші країни-члени ЄС на подібні дії", - сказала Каллас.

Крім того, естонська прем'єрка заявила про необхідність для європейських країн більше інвестувати в оборону.

"Ми маємо бути достатньо сильними, щоб бути спроможними захистити себе. Слабкість провокує агресора", - сказала Каллас.

Очільниця естонського уряду також наголосила на потребі підтримувати Україну до перемоги.

"Естонія вірить у перемогу України, але для того, щоб досягти її, ми повинні підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - підсумувала Каллас.