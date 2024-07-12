Канада виділила понад $280 млн для навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Про це йдеться на сайті офісу премʼєра Канади Джастіна Трюдо.

Спираючись на тривалу підтримку України з боку Канади, прем’єр-міністр зобов’язався продовжити допомогу, щоб Україна могла продовжувати захищати свою свободу. Зокрема, це включає понад $360 млн

додаткової військової допомоги.

Також Канада оголосила про виділення до 389 млн канадських доларів (понад 280 млн доларів США) на покращення підготовки пілотів F-16 через Коаліцію військово-повітряних сил Контактної групи з оборони України.

"Це зобов’язання, отримане коштом раніше оголошеного військового фінансування, підтримає навчання пілотів у Збройних силах України, а також забезпечить важливе обладнання для підтримки безпечної експлуатації F-16 в Україні", - йдеться у повідомленні.