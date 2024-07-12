Канада виділила понад $280 млн для навчання українських пілотів на винищувачах F-16
Канадський уряд оголосив про виділення 389 млн канадських доларів (понад 280 млн доларів США) для навчання українських пілотів на винищувачах F-16
Про це йдеться на сайті офісу премʼєра Канади Джастіна Трюдо.
Спираючись на тривалу підтримку України з боку Канади, прем’єр-міністр зобов’язався продовжити допомогу, щоб Україна могла продовжувати захищати свою свободу. Зокрема, це включає понад $360 млн
додаткової військової допомоги.
Також Канада оголосила про виділення до 389 млн канадських доларів (понад 280 млн доларів США) на покращення підготовки пілотів F-16 через Коаліцію військово-повітряних сил Контактної групи з оборони України.
"Це зобов’язання, отримане коштом раніше оголошеного військового фінансування, підтримає навчання пілотів у Збройних силах України, а також забезпечить важливе обладнання для підтримки безпечної експлуатації F-16 в Україні", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки на 500 мільйонів канадських доларів (понад $360 млн).
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