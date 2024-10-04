"Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти": Залужний виступив проти зниження мобілізаційного віку
Колишній головнокомандувач ЗСУ, надзвичайний повноважний посол у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що в Україні не потрібно знижувати мобілізаційний вік
Про це Валерій Залужний сказав на зустрічі з українськими студентами у Лондоні, повідомляють "Букви".
За словами колишнього головнокомандувача ЗСУ (2021–2024), вікова категорія 18-25 років - це майбутнє України. Знижувати мобілізаційний вік можна лише у крайньому разі.
"Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді Головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну", – переконаний Залужний.
Надзвичайний повноважний посол у Великій Британії також висловився щодо військових старшого віку.
"Якщо ми візьмемо 50-річного "дядьку", ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша, пострадянська, що це “може зробити хтось інший” за них", – розповів ексголовком.
- 2 жовтня народний депутат Михайло Цимбалюк повідомив, що військове керівництво погодилось повністю виключити мобілізацію громадян до 25 років.
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