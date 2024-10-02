Громадян до 25 років не мобілізовуватимуть, про це є згода з військовим керівництвом, - нардеп Цимбалюк

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо зниження мобілізаційного віку військовозобовʼязаних, про яке раніше говорив Роман Костенко, то це позиція самих військових. Зокрема, й представників наших партнерів. Вони вважають, що молоді люди будуть більш ефективними на полі бою. Втім, ми у Верховній Раді поки що не розглядаємо питання зниження мобілізаційного віку військовозобовʼязаних", - повідомив Цимбалюк.

За словами народного депутата, громадян до 25 років будуть мобілізовувати лише за власним бажанням.

"Нам вдалось досягнути з військовим керівництвом країни про те, що громадяни до 25 років не будуть мобілізовувати до лав ЗСУ. Будь-який призов військовозобовʼязаних до 25 років буде виключений. Це стосується як обмежено придатних, так і інших категорій військовозобовʼязаних. Громадян до 25 років можуть мобілізувати до ЗСУ лише за власним бажанням. Тобто, людину можуть призвати лише добровольцем і звичайно тих, хто вже має військовий досвід. Втім, тих хто до 25 років вже має військовий досвід дуже мало". - додав він.