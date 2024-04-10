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Кемерон не зміг переконати Трампа розблокувати військову допомогу Україні, - ЗМІ

10 квітня, 2024 середа
04:29
Війна з Росією Девід Кемерон

Спроба голови МЗС Великої Британії Девіда Кемерона переконати експрезидента США Дональда Трампа дозволити Конгресу США надати Україні військову допомогу в розмірі $60 млрд, схоже, провалилася

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що британському міністру закордонних справ навіть не дозволили зустрітися зі спікером Конгресу Майком Джонсоном, який теоретично міг би винести законопроєкт на голосування.

Під час приватної вечері Кемерон закликав Трампа визнати, що в інтересах США, щоб російський диктатор Володимир Путін не отримав "винагороду" за захоплення земель в Україні. Він також наполягав на тому, що до саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року для кожного члена НАТО будуть розроблені плани досягнення або перевиконання цільових витрат на оборону. 

Кемерон сподівався, що Трамп дасть сигнал про зміну курсу, принаймні полегшивши йому шлях до зустрічі з Джонсоном.

На спільній пресконференції Кемерон і держсекретар США Ентоні Блінкен повторили свої заклики до Конгресу розблокувати надання допомоги. Кемерон наполягав на тому, що він приїхав до США не для того, аби "читати лекції" або втручатися у внутрішню американську політику, але сказав, що готовий відмовитися від "дипломатичної риторики", тому що він дуже емоційно ставиться до того, що США і Європа повинні об'єднатися для захисту України від російської агресії.

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"Майбутні покоління можуть озирнутися на нас і сказати, чи достатньо ми зробили, коли ця країна була захоплена диктатором, який намагався силою перекроїти кордони? Чи засвоїли ми уроки історії? І чи достатньо ми зробили?", - сказав голова британського МЗС.

The Guardian пише, що радикальні республіканці, що виступають проти допомоги Україні, продовжують погрожувати Джонсону відставкою, якщо він винесе пакет допомоги на голосування.

Передвиборчий штаб Трампа заявив, що на вечері з Кемероном обговорювалися такі питання, як "майбутні вибори в США і Великій Британії, політичні питання, пов’язані з Brexit, необхідність виконання країнами НАТО своїх зобов’язань щодо витрат на оборону і припинення вбивств в Україні".

У Вашингтоні Кемерон сказав: "Ми стоїмо перед величезною загрозою з боку агресивного Путіна, який силою захоплює територію нашої країни. І дуже важливо, щоб ми були разом. Великий урок зі святкування НАТО цього року 75-ї річниці полягає в тому, що якщо ми будемо триматися разом, якщо ми будемо працювати разом, ми зможемо створити більш безпечну Європу, але також і більш безпечні США".

Він наполягав, що американський пакет допомоги вартістю $60 млрд є чудовим співвідношенням ціни та якості, оскільки приблизно на 5% оборонного бюджету США майже половина російської довоєнної військової техніки була знищена без втрати жодного американського життя.

  • 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Законопроєкт передбачає для трьох країн $95,3 мільярда. Тепер рішення за палатою представників. Проте законопроєкт досі не винесли на голосування
  • 31 березня спікер палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання допомоги Україні після великодніх канікул, які завершуються 9 квітня
  • 8 квітня повідомлялось, що сенаторка США від Республіканської партії Джоні Ернст заявила, що Конгрес проголосує за пакет допомоги для України впродовж кількох наступних тижнів.
  • Сенатори-республіканці закликали спікера Джонсона протистояти хаосу в палаті представників і просувати закон щодо допомоги Україні
  • Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін переконаний, що допомога Україні є життєво важливою для національної та глобальної безпеки.
  • У вівторок, 9 квітня, очільник МЗС Британії Девід Кемерон відвідає Вашингтон і зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, щоб закликати законодавців у Конгресі прийняти пакет допомоги Україні.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Дональд Трамп
США
допомога Україні
Велика Британiя
допомога США Україні
Світ про Україну
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