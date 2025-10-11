Керованими "шахеди" можуть бути на відстані до 150 км, - авіаційний експерт Храпчинський
Окупанти можуть керувати "шахедами" в режимі реального часу лише на відстань до 150 км
Про це в етері Еспресо розповів заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.
"Керований російський "шахед" маломаневровний. Цей дрон може атакувати великі цілі, але з невеликими швидкостями. Я вкотре хочу наголосити, що керованими "шахеди" можуть бути лише на відстані до 150 км. Ворог зараз активно розбудовує стаціонарні пускові майданчики навколо України й на ТОТ, оскільки, їм потрібна якісна система запуску з можливістю отримувати звʼязок і завдавати ударів. Втім, лише на відстані до 150 км", - розповів Храпчинський.
Експерт додав, що решту відстані БПЛА може змінювати координати, або вносити правки в політ. Однак, вести БПЛА в режимі реального часу вже не можна.
"Одночасно, ворог реалізує програму mesh-модемів. Це умовно, коли у вас великий будинок, або офіс і ви ставите один wi-fi роутер, який розповсюджує безпосередньо wi-fi, але для посилення сигналу в окремих кімнатах ви додатково ставите ретранслятори. Так от, "шахеди" зараз можуть виконувати роль ретрансляторів, а базова станція може знаходитись на ТОТ України, або на території Росії. Втім, знову ж таки ми говоримо про 150 км. Решта відстані БПЛА може змінювати координатами, або вносити якісь правки в політ. Однак, не працювати в режимі реального часу, в режимі FPV", - додав він.
- У пʼятницю ввечері, 10 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Чернігівщині дрон атакував бригаду Чернігівобленерго, дві людини загинули, троє поранені. У Херсоні ворог поцілив по автівці швидкої допомоги, постраждав водій. На Одещині пошкоджено енергетичну інфраструктуру, є поранений
- Біла Церква
