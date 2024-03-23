Хакери ГУР атакували сервери держорганів РФ, - ЗМІ
Хакери української розвідки атакували одразу кілька важливих серверів у Росії - орган державної влади, сайти Федеральної служби охорони та держнагород РФ
Про це повідомляють "Суспільне" та "РБК-Україна" із посиланням на власні джерела.
"23 березня здійснено кібератаки на сервер органів влади держави-агресора", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що хакерської атаки зазнали www.avard.gov.ru (сайт держнагород РФ), www.gov.ru (сервер органів держвлади РФ) та кінцевий сервер fso.gov.ru (сайту Федеральної служби охорони РФ).
У джерелах зауважили, що атаки тривають.
- Нещодавно українські розвідники здійснили успішну DDoS-атаку проти міністерства оборони Росії, унаслідок чого отримали доступ до серверів, шифрів та секретних документів відомства.
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