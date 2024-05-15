Хакери РФ активізували атаки на телефони українських військових, - Держспецзв'язку

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

"Хакери РФ збільшили кількість кібератак на мобільні пристрої українських військових. У другому півріччі 2023 року хакери, пов'язані з ГРУ РФ, активно використовували месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення", - йдеться у повідомленні.

Для цього ворог маскував шпигунські програми під інсталятори легітимних програм, таких як система ситуаційної обізнаності "Кропива". Хакери також використовували месенджери Signal та Telegram для розповсюдження шкідливих файлів.

Крім цього, російські хакери швидко реагували на нові методи захисту та розробляли нові вектори атак. Більшість із них мали на меті поширення шкідливого ПЗ для Windows, адже багато військових використовують комп'ютерні версії месенджерів.

Водночас ворог розповсюджував шкідливі програми у вигляді zip- чи rar-архівів, маскуючи їх під оновлення сертифікатів до комплексу ситуаційної обізнаності Delta.

У Держспецзв'язку закликали українських військових бути пильними та дотримуватися таких рекомендацій:

не завантажувати файли з невідомих джерел, навіть якщо вони надходять від знайомих людей

не відкривати посилання в підозрілих повідомленнях

оновлювати операційну систему та програмне забезпечення на пристроях

використовувати надійні паролі та не використовувати один і той самий пароль для різних облікових записів.

9 травня російські хакери зламали супутниковий сигнал українських каналів групи StarLightMedia та "Інтер": натомість вони запустили трансляцію параду в Москві.