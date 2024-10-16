Кількість військ, яку може відправити КНДР, впирається в логістичні проблеми, - військовий оглядач Попович
Військовий оглядач Денис Попович зазначив, що, чим більше військ Кім Чен Ин перекидатиме в Україну, тим більше проблем матиме з логістикою
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Питання не в кількості й не в мобілізації певної кількості військ КНДР. Проблема полягає в логістиці. Тобто, чим більше військ Кім Чен Ин перекине в Україну, тим більше проблем буде з логістикою. Лише одна залізнична гілка поєднує РФ з Північною Кореєю. Далекий Схід і Європейську частину РФ поєднують дві залізничні гілки", - пояснив Попович.
За словами військового оглядача, кількість північнокорейських військ, які можуть бути перекинуті на територію України, залежить саме від логістики.
"Можна лише уявити, яке навантаження впаде на залізницю, якщо доведеться забезпечувати війська паливом, технікою, поповненням, а також організовувати евакуацію. Крім того, можуть виникнути проблеми з мовним бар'єром, хоча деякі можуть вивчити мову для передачі наказів. Але логістика залишається найбільш вузьким місцем для армії", - наголосив Попович.
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