Китай хоче високу ціну за свою участь у врегулюванні російсько-української війни, - Фейгін
Китай хоче нарівні з США вирішувати питання про війну в Україні, зокрема, про всі наслідки, які спричиняє ця війна для Європи й західного світу, а також, щоб Вашингтон відмовився від підтримки Тайваню
Таку думку в етері Еспресо висловив російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському
"Чому Вашингтон й Пекін не можуть домовитися щодо війни в Європі, війни в Україні – тому що Китай хоче високу ціну за свою участь у врегулюванні. І хоче, щоб це врегулювання – і сам процес, і роль та статус Китаю були високими. Тобто нарівні з Вашингтоном вирішувати питання про війну в Україні, яка триває, і про всі наслідки, які спричиняє ця війна для Європи й західного світу. Чого бажає Китай – Китай хоче Тайвань, вони хочуть, щоб американці віддали Тайвань. У чому це виражається – у припиненні військової допомоги Вашингтона Тайбею, зупиненні позаблокової воєнної угоди між Тайбеєм і Вашингтоном - допомоги взаємної. Вона, до речі, передбачає, що американці не просто постачають озброєння – вони гарантують безпеку та суверенітет Тайваню: якщо на нього нападуть, то США повинні втрутитися військово на підтримку Тайваню, щоб не допустити його знищення - окупації, реінтеграції у склад континентального Китаю тощо", - пояснив Фейгін.
Політик наголосив, що США не можуть і не будуть зупиняти підтримку Тайваню. Зокрема, це звучало й від президента США Дональда Трампа.
Читайте також: Тактичне перемир’я і тема України: що стоїть за зустріччю Сі та Трампа
"Саме цього домагається Пекін, і це те, чого не може дати Пекіну Вашингтон. Рубіо, до речі, напередодні візиту Трампа в Малайзію заявив, що США не припинять підтримку Тайваню. І Трамп періодично казав, що Тайвань, безумовно, залишиться у сфері інтересів Вашингтона й підтримка продовжуватиметься", - підсумува він.
- 30 жовтня у Південній Кореї відбулися перемовини між президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час яких, зокрема, обговорювалося питання торгівлі між двома найбільшими економіками світу. Також йшлося і про Україну.
Дипломат Роман Безсмертний в етері Еспресо висловив думку, що на зустрічі Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна ключовим питанням були торгово-економічні відносини між США та Китаєм, а тема російсько-української війни не обговорювалась змістовно
