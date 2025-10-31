Китай хоче високу ціну за свою участь у врегулюванні російсько-української війни, - Фейгін

Таку думку в етері Еспресо висловив російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському

"Чому Вашингтон й Пекін не можуть домовитися щодо війни в Європі, війни в Україні – тому що Китай хоче високу ціну за свою участь у врегулюванні. І хоче, щоб це врегулювання – і сам процес, і роль та статус Китаю були високими. Тобто нарівні з Вашингтоном вирішувати питання про війну в Україні, яка триває, і про всі наслідки, які спричиняє ця війна для Європи й західного світу. Чого бажає Китай – Китай хоче Тайвань, вони хочуть, щоб американці віддали Тайвань. У чому це виражається – у припиненні військової допомоги Вашингтона Тайбею, зупиненні позаблокової воєнної угоди між Тайбеєм і Вашингтоном - допомоги взаємної. Вона, до речі, передбачає, що американці не просто постачають озброєння – вони гарантують безпеку та суверенітет Тайваню: якщо на нього нападуть, то США повинні втрутитися військово на підтримку Тайваню, щоб не допустити його знищення - окупації, реінтеграції у склад континентального Китаю тощо", - пояснив Фейгін.

Політик наголосив, що США не можуть і не будуть зупиняти підтримку Тайваню. Зокрема, це звучало й від президента США Дональда Трампа.

"Саме цього домагається Пекін, і це те, чого не може дати Пекіну Вашингтон. Рубіо, до речі, напередодні візиту Трампа в Малайзію заявив, що США не припинять підтримку Тайваню. І Трамп періодично казав, що Тайвань, безумовно, залишиться у сфері інтересів Вашингтона й підтримка продовжуватиметься", - підсумува він.