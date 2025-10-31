Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Китай хоче високу ціну за свою участь у врегулюванні російсько-української війни, - Фейгін
Ексклюзив

Китай хоче високу ціну за свою участь у врегулюванні російсько-української війни, - Фейгін

Віталій Бесараб
31 жовтня, 2025 п'ятниця
17:56
Війна з Росією Сі Цзіньпін

Китай хоче нарівні з США вирішувати питання про війну в Україні, зокрема, про всі наслідки, які спричиняє ця війна для Європи й західного світу, а також, щоб Вашингтон відмовився від підтримки Тайваню

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському

"Чому Вашингтон й Пекін не можуть домовитися щодо війни в Європі, війни в Україні – тому що Китай хоче високу ціну за свою участь у врегулюванні. І хоче, щоб це врегулювання – і сам процес, і роль та статус Китаю були високими. Тобто нарівні з Вашингтоном вирішувати питання про війну в Україні, яка триває, і про всі наслідки, які спричиняє ця війна для Європи й західного світу. Чого бажає Китай – Китай хоче Тайвань, вони хочуть, щоб американці віддали Тайвань. У чому це виражається – у припиненні військової допомоги Вашингтона Тайбею, зупиненні позаблокової воєнної угоди між Тайбеєм і Вашингтоном - допомоги взаємної. Вона, до речі, передбачає, що американці не просто постачають озброєння – вони гарантують безпеку та суверенітет Тайваню: якщо на нього нападуть, то США повинні втрутитися військово на підтримку Тайваню, щоб не допустити його знищення - окупації, реінтеграції у склад континентального Китаю тощо", - пояснив Фейгін.

Політик наголосив, що США не можуть і не будуть зупиняти підтримку Тайваню. Зокрема, це звучало й від президента США Дональда Трампа.

Читайте також: Тактичне перемир’я і тема України: що стоїть за зустріччю Сі та Трампа

"Саме цього домагається Пекін, і це те, чого не може дати Пекіну Вашингтон. Рубіо, до речі, напередодні візиту Трампа в Малайзію заявив, що США не припинять підтримку Тайваню. І Трамп періодично казав, що Тайвань, безумовно, залишиться у сфері інтересів Вашингтона й підтримка продовжуватиметься", - підсумува він.

  • 30 жовтня у Південній Кореї відбулися перемовини між президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час яких, зокрема, обговорювалося питання торгівлі між двома найбільшими економіками світу. Також йшлося і про Україну.

  • Дипломат Роман Безсмертний в етері Еспресо висловив думку, що на зустрічі Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна ключовим питанням були торгово-економічні відносини між США та Китаєм, а тема російсько-української війни не обговорювалась змістовно

     

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
31 жовтня
19:13
Ніколас Мадуро
Мадуро звернувся до Путіна по військову допомогу через тиск США, – WP
18:58
Ексклюзив
ЗСУ, Сили оборони
Ворог експериментує з різними тактиками: пресофіцер 24-ї ОМБр з Часовоярського напрямку
18:49
Bring Kids Back UA
На підконтрольну Україну повернули групу дітей, яких росіяни викрали з Миколаївщини в 2022 році
18:37
Армія+
В "Армія+" з’явився новий рапорт на додаткову відпустку для військових із пільговим статусом
18:22
Аналітика
ТЕЦ у Києві
Цінувати кожен куб газу: як Нафтогаз готується до найскладнішої зими і чи можуть запровадити опалення за графіком
18:19
Геннадій Труханов
Труханову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
18:10
ППО ЗСУ
"Кіл зона" на фронті збільшилася до 20 км, зростає концентрація безпілотних засобів ураження РФ, - Сирський
18:00
Ексклюзив
Метеорологічні кулі - новий етап російських гібридних провокацій, – єврокомісар Кубілюс
18:00
OPINION
Хто має право критикувати військових?
17:38
Володимир Зеленський
Зеленський підписав санкції проти проросійських пропагандистів та постачальників ВПК до Росії, Китаю та Ірану
17:32
крилата ракета Нептун
Україна вдарила ракетами "Нептун" по Орловській ТЕЦ і електричній підстанції в РФ
17:18
Гарбузокоїни
Хартійські дрони-"вампіри" доставили військовим гарбузокоїни з речами першої необхідності
17:13
Парламентарі повернуться до розгляду питання регулювання телеграму
17:07
Оновлено
ТРЦ Gulliver
У Києві тимчасово зупинив роботу ТРЦ Gulliver через конфлікт між новим власником та попередником
17:03
путін
Росія копіює тактику ІДІЛ для дестабілізації ЄС через соцмережі та пропаганду - ЦПД
16:57
Лукашенко приймає парад у Мінську (вечір 9 травня 2025 року)
"Ось ми сядемо з Путіним і бахнемо": Лукашенко пригрозив ударом "Орєшніка" з Білорусі
16:28
Ексклюзив
Валентин Манько
Даних, які могла б використати ворожа розвідка, не було: у Генштабі про карти, оприлюднені полковником Маньком у TikTok
16:24
Ексклюзив
Трамп і Зеленський
Портников назвав термін, до якого Трамп намагатиметься врегулювати російсько-українську війну
16:18
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 94 бої, 26 з них на Покровському напрямку
16:08
Литва прапор
"Будемо рішуче реагувати на порушення повітряного простору": прем'єрка Литви заявила про підготовку нових санкцій проти Білорусі
16:05
Прем’єр Індії Моді з Путіним
Індія відновила закупівлю російської нафти, - Reuters
16:02
OPINION
Лавров і "гарантії": За мотивами синглу "Под дружеское ржание"
15:44
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:36
Нідерланди
Україна отримає від Нідерландів €10 млн на підтримку цифрової стійкості
15:27
PR
Фокстрот
Не чекай морозів: техніка, яка зробить дім теплим уже сьогодні
15:23
Оновлено
Хосе Мануель Альбарес
У МЗС спростували проведення "секретної" зустрічі Коаліції охочих в Іспанії
15:01
Василь Малюк
ЗСУ з початку року завдали 160 ударів по нафтопереробних заводах РФ, - Малюк
14:58
Володимир Зеленський
Зеленський: у росіян є ще можливість задіяти до шести пострілів ракети "Орєшник"
14:41
Володимир Зеленський
Через санкції дефіцит бюджету РФ наступного року становитиме щонайменше $100 млрд, - Зеленський
14:02
OPINION
Путін робить свою політику на війні, Китай – більше на мирі
13:57
Ексклюзив
світло
Найближчим часом обмеження світла будуть зменшуватися, - експерт з енергетики Рябцев
13:46
Василь Малюк, голова СБУ
Українські спецслужби позаминулого літа знищили на території РФ ракету "Орєшнік", - глава СБУ
13:34
Ексклюзив
"Індія діє поступово": експосол Польщі в країні про відмову від російської нафти
12:50
Служба безпеки України
Коригувала атаки РФ на енергооб’єкти Вінниччини: правоохоронці "на гарячому" затримали агентку ФСБ
12:18
Єврокомісія
Єврокомісія може подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону імпорту українського зерна
12:18
Білий Дім
Після вбивства Кірка посадовці адміністрації Трампа переїжджають у службове житло на військових базах, - The Atlantic
12:06
Південноукраїнська АЕС
РФ пошкодила критично важливі для ядерної безпеки України підстанції, - МАГАТЕ
12:04
OPINION
Злочини проти військових: чому не реагує президент?
11:51
"Зіркотека"
Зашкварні історії та ексклюзиви: В Україні запустився новий YouTube-канал про шоу-бізнес "Зіркотека"
11:49
Ексклюзив
Кремль москва
Через 2 роки на економіку РФ чекають колапсоїдні явища, - економіст Устенко
Більше новин
