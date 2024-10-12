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Ексклюзив

"Китай та Індія можуть відмовитись від підтримки Росії": екскомандувач армією США Бен Ходжес назвав причину

Віталій Бесараб
12 жовтня, 2024 субота
13:20
Війна з Росією Сі Цзіньпін та Путін

Екскомандувач армією США у Європі Бен Ходжес вважає, що Росія не наважиться застосувати ядерну зброю, оскільки це матиме катастрофічні наслідки для Москви в першу чергу

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми повинні серйозно сприймати ядерну загрозу, адже Росія має тисячі одиниць ядерної зброї і, очевидно, що її не хвилює кількість невинних життів, які можуть бути втрачені, навіть серед своїх громадян. Тому ігнорувати таку загрозу неможливо. Однак, я вважаю, що ймовірність того, що Росія справді застосує ядерну зброю, дуже і дуже низька, бо вона не отримує з цього жодної реальної вигоди. Вигода для Росії полягає в самій загрозі. Вони бачать, що ця загроза працює, особливо стосовно США та Німеччини, адже як наслідок, ми уникаємо певних дій", - вважає Ходжес.

За словами генерала, Путін більше використовує ядерну зброю для погроз, аніж реально готовий її застосувати.

"Як тільки Росія застосує ядерну зброю, то це перестане бути просто загрозою і наслідки для неї будуть катастрофічними. Навіть Китай та Індія не зможуть продовжувати підтримувати Росію, оскільки вони втратять доступ до дешевої нафти й газу, які можуть стати мішенню для США. Тому, на мою думку, ймовірність використання Росією ядерної зброї вкрай низька. Коли Путін говорить про нову доктрину або проводить ядерні навчання, то все це частина інформаційної операції, спрямованої на постійне нагадування США: "Агов, у нас є ядерна зброя". Вони бачать, як ми реагуємо і наскільки нас це турбує. Тому в результаті ми фактично паралізовані", - додав він.

Теги:
Україна
Росія
Китай
Володимир Путін
Індія
російська армія
НАТО
ядерна війна
ядерна ракета
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