Колишнього українського шахіста Карякіна включили до ради федерації РФ від окупованого Криму
Шахіст Сергій Карякін, який народився у Сімферополі та виступав за збірну України, став членом ради федерації Росії від тимчасово окупованого Криму
Про це повідомила російська пропагандистська агенція Інтерфакс.
За надання Карякіну повноважень сенатора верхньої палати російського парламенту проголосували депутати окупаційної держради Криму.
34-річний Сергій Карякін народився у Сімферополі. У 2004 році виграв Всесвітню шахову Олімпіаду в складі збірної України. У 2009 році шахіст змінив українське громадянство на російське. В 2016 році грав у матчі за світову шахову корону проти чинного чемпіона світу Магнуса Карлсона з Норвегії та зазнав поразки.
- У березні 2022 року Міжнародна федерація шахів дискваліфікувала Сергія Карякіна на пів року, за те, що він підтримав російську збройну агресію проти України.
- 28 лютого 2024 року Карякін відвідав зруйновану росіянами Авдіївку на Донеччині.
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