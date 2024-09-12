Колишнього українського шахіста Карякіна включили до ради федерації РФ від окупованого Криму

Про це повідомила російська пропагандистська агенція Інтерфакс.

За надання Карякіну повноважень сенатора верхньої палати російського парламенту проголосували депутати окупаційної держради Криму.

34-річний Сергій Карякін народився у Сімферополі. У 2004 році виграв Всесвітню шахову Олімпіаду в складі збірної України. У 2009 році шахіст змінив українське громадянство на російське. В 2016 році грав у матчі за світову шахову корону проти чинного чемпіона світу Магнуса Карлсона з Норвегії та зазнав поразки.