Командир спецпідрозділу БПЛА "Білий орел" пояснив, чому США не постачають дрони Україні

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Перші дрони копіювали з китайських. Ми з 2014 року пішли іншим шляхом, але перші бойові ударні дрони також копіювалися з компанії AeroVironment. Це дрони Switchblade, які "захопили" військовий ринок після війни в Афганістані та Іраку", - зауважив Боровик.

За словами командира спецпідрозділу БПЛА "Білий орел", проблема копіювання, викрадення технологій існує давно. Тому великі американські компанії не можуть постачати безпілотники в Україну.

"Я говорив з віцепрезидентом General Atomics, у яких дуже потужні дрони. Конгрес їм забороняє постачати дрони в Україну, тому що вони можуть бути збиті, захоплені росіянами та скопійовані. Яким чином можна захиститися від цього? Поліграфи, команда, захист безпеки, вихід на ринок, але коли ти надаєш цю документацію на затвердження Міноборони, там можуть сидіти кроти, на жаль. Тобто небезпека існує скрізь, щоб не вкрали технологію, щоб хтось не передав технічну документацію ворогу", - наголосив Боровик.