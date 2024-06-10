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Командувачем Сил безпілотних систем призначили полковника Сухаревського

10 червня, 2024 понедiлок
22:23
Війна з Росією Вадим Сухаревський

10 червня командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України призначено полковника Вадима Сухаревського

Зміст

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Відповідно до наказу Міністра оборони України від 10 червня 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про Вадима Сухаревського

Вадим Сухаревський (псевдо "Борсук") народився в 1984 році в Береговому на Закарпатті. Вже в 20-річному віці (2004) брав участь у Миротворчій місії в Іраку. Учасник Битви за Ель-Кут, де, за даними американської розвідки, за перший день боїв українці знищили 180-200 бойовиків. Втрати українців склали: один загиблий і шестеро поранених.

У 2009 року закінчив Львівський інститут Сухопутних військ, з 2011-го – старший лейтенант, командир аеромобільної роти 80-го окремого аеромобільного полку. 
Вадим Сухаревський взяв участь у першому бою війни на Донбасі, 13 квітня 2014 року біля Семенівки під Слов'янськом. Старший лейтенант Сухаревський, всупереч наказу "не відкривати вогонь", відкрив вогонь зі свого БТР по бойовиках Ігоря Гіркіна.

Як пояснював сам Сухаревський, він розумів, що відповідальність за загибель побратимів буде лежати саме на ньому, якими б не були накази командування.
"Я дав команду висунутися на БТРах вперед, і сам сів на місце стрілка, щоб вся відповідальність за це рішення була на мені. Вогонь на ураження я вирішив відкрити сам", - пригадував він.

З 2016-го як командир батальйону морської піхоти виконував завдання на Маріупольському напрямку. У червні 2020 року отримав звання підполковника. Був начальником штабу 35-ї бригади морської піхоти, з лютого 2022-го – командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У складі цієї бригади діяв один із найвідоміших підрозділів, що спеціалізувався на БПЛА – "Птахи Мадяра".

18 червня 2022 року Сухаревський нагороджений званням Героя України. На той час мав звання полковника

  • Кабмін на засіданні 7 травня підтримав проєкт указу президента України про створення окремого роду військ у ЗСУ – Сил безпілотних систем.
Теги:
Україна
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
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