Командування РФ змушує окупантів за будь-яку ціну просуватися в бік Павлівки на Запоріжжі, росіяни зазнають значних втрат, - "Атеш"

Про це йдеться у телеграмі "Атеш".

За даними партизанів, у 108-му десантно-штурмовому полку РФ на Запорізькому напрямку склалася критична ситуація, оскільки за наказом командування, підрозділи змушені просуватися в бік Павлівки за будь-яку ціну. Окупанти не мають контрбатарейної підтримки та ефективної роботи РЕБ, координація з сусідніми підрозділами не відбувається.

"Штурмові дії ведуться практично цілодобово, не враховуючи масштабні втрати особового складу. В результаті командування почало переводити в штурмові групи тилові підрозділи та неугодних офіцерів. Ситуація всередині полку напружена до межі. Зростає кількість випадків самовільного залишення позицій, фіксуються інциденти суїциду. Російських військових продовжують кидати на безглузді атаки, розглядаючи їх як витратний матеріал", - йдеться у повідомленні.