Коштує від $40 до $50 млн: Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М3"
У ніч проти 21 жовтня підрозділи Збройних Сил України уразили зенітний ракетний комплекс росіян "Бук-М3"
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"У ніч на 21 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та знищення засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворожий комплекс перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Як повідомляють військові, залежно від модифікації вартість ЗРК може складати від $40 до $50 млн.
- В ніч на 21 жовтня російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА, КАБи та балістику. У Харкові - 13 постраждалих. Київ атакували дронами: є постраждалий. Також атакований Кривий Ріг.
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