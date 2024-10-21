Коштує від $40 до $50 млн: Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М3"

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У ніч на 21 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та знищення засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожий комплекс перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Як повідомляють військові, залежно від модифікації вартість ЗРК може складати від $40 до $50 млн.