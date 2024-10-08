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Кремль готує росіян до тривалої війни, - ЦПД

Влад Дідусь
8 жовтня, 2024 вiвторок
23:59
Війна з Росією Путін 3 линя прибув до Астани

У Центрі протидії дезінформації вважають, що російська влада готує регіони до тривалої війни

Зміст

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Представники кремлівського режиму почали відверто говорити, що регіонам доведеться пожертвувати певними своїми інтересами заради фінансування війни", - пише ЦПД.

Спікерка ради федерації РФ Валентина Матвієнко вже звернулася до керівників регіонів із закликом "звертати увагу на економію", а також відмовитися від "великих інфраструктурних проєктів".

У проєкті бюджету РФ на наступний рік закладають скорочення фінансової підтримки регіонів на 10%. Цікаво, що цьогоріч вона теж була скорочена, але на 9%.

"Урізаються і дотації "проблемним" регіонам РФ, які протягом всього часу правління Путіна служили для кремля способом купити лояльність місцевої еліти. Закликами "затягнути пояси" керівництво РФ дає зрозуміти лідерам регіонів, що "гарматного м’яса", яке вони постачали на війну майже три роки, уже недостатньо – ресурси, за які могли б будуватися дороги, школи та лікарні, Москва також пустить на війну", - йдеться у повідомленні.

  • 2 жовтня ЦПД писав, що у держбюджеті Росії на 2025 рік закладають, що терористичну війну проти України більше фінансуватимуть "прості росіяни".
Теги:
Світ
Економіка
Росія
російська армія
окупанти
Військові новини
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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