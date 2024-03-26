Кремль звинувачує у теракті в Москві Україну, попри загрозу для внутрішньої безпеки, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією військових аналітиків, наявні докази з відкритих джерел не передбачають жодної складнішої теорії змови всередині або проти Росії.

А те, що кремлівські чиновники і російські ультранаціоналісти звинувачують в атаці, яку скоїла "Ісламська держава", Україну, може дорого коштувати внутрішній безпеці Росії та життю цивільного населення.

ISW вважає, що Кремль та його ультранаціоналістичні рупори, очевидно, ігнорують явну загрозу, яку становлять операції ІД на території Росії для внутрішньої безпеки та її цивільного населення, щоб натомість віддати пріоритет інформаційному впливу неправдивих звинувачень України в причетності.

Кремль вирішив, що інформаційна цінність звинувачення України в атаці "Крокуса" вартує будь-яких ризиків для внутрішньої безпеки та жертв серед цивільного населення, яких Росія може зазнати через неспроможність адекватно протистояти радикальній загрозі ісламістів в межах своїх кордонів.