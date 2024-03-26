Кремль звинувачує у теракті в Москві Україну, попри загрозу для внутрішньої безпеки, - ISW
Атака "Ісламської держави Хорасан" 22 березня на московський "Крокус Сіті Холл" є помітним провалом російської розвідки та правоохоронних органів
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
За інформацією військових аналітиків, наявні докази з відкритих джерел не передбачають жодної складнішої теорії змови всередині або проти Росії.
А те, що кремлівські чиновники і російські ультранаціоналісти звинувачують в атаці, яку скоїла "Ісламська держава", Україну, може дорого коштувати внутрішній безпеці Росії та життю цивільного населення.
ISW вважає, що Кремль та його ультранаціоналістичні рупори, очевидно, ігнорують явну загрозу, яку становлять операції ІД на території Росії для внутрішньої безпеки та її цивільного населення, щоб натомість віддати пріоритет інформаційному впливу неправдивих звинувачень України в причетності.
Кремль вирішив, що інформаційна цінність звинувачення України в атаці "Крокуса" вартує будь-яких ризиків для внутрішньої безпеки та жертв серед цивільного населення, яких Росія може зазнати через неспроможність адекватно протистояти радикальній загрозі ісламістів в межах своїх кордонів.
- Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою 22 березня невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.
- Раніше, починаючи від 7 березня, американські дипломати попередили про загрозу терактів у столиці РФ Москві. Згодом схожі заяви зробили представники ще низки держав Заходу.
- У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в "Крокусі" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім.
- 23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно" аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї.
- Професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг в ефірі Еспресо висловив переконання, що спецслужби США й інших західних країн не будуть надавати росіянам додаткову інформацію про теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол". На думку експерта, спецслужби західних країн не будуть ризикувати своїми джерелами інформації.
- 25 березня на нараді з силовиками Путін визнав, що теракт вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".
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