Крим може стати пасткою для окупантів. Пояснення експерта Лакійчука

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Крим залишався тільки загрозою для можливої боротьби проти України й напередодні 2014 року говорили, що якщо Росія полізе до нас у Крим, то власне це перший етап завоювання України. Але у Криму є слабина, навіть дві - це перешийки, цей острівець фактично пов'язаний з материком двома шиями - Чонгар і Перекоп, якщо там пробочку заткнути, то, власне кажучи, він стає закритим. З іншого погляду, у них зараз є ще один транспортний перехід - той же Кримський міст та переправа "Порт Крим - Порт Кавказ". Якщо перерізати логістику на Керченській протоці, то Крим стає валізою без ручки. Він не тільки не допомагає в атаках на материк, а й обтяжує свого власника", - пояснює капітан першого рангу запасу ВМС України.

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Лакійчук наголосив, що росіяни вже зрозуміли цю небезпеку для них, а тому намагаються прокласти залізницю прямо в зоні бойових дій на півдні України.

"Українські військові обрали найкращий шлях - це операція з підготовки бойового простору, "плануюча операція" (як називають партнери Збройних Сил) по ізоляції Кримського півострова. Що буде з ворожим гарнізоном, угрупованням у Криму? - я не знаю і мені байдуже. Як історія показує, у них є Херсонес, я маю на увазі не те стародавнє грецьке місто Херсонес, а мис Херсонес у Севастополі, де зазвичай скупчуються ті, хто з Криму тікає. Інша справа, ті, хто понаїхав у Крим. Загарбникам, я б радив вже скористатися Кримським мостом й повертатися до себе у Воркуту, щоб не опинитися в такій собі пастці", - підсумував керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI".