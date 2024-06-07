Крим може стати пасткою для окупантів. Пояснення експерта Лакійчука
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук пояснив, як тимчасово окупований півострів може стати пасткою для росіян
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Крим залишався тільки загрозою для можливої боротьби проти України й напередодні 2014 року говорили, що якщо Росія полізе до нас у Крим, то власне це перший етап завоювання України. Але у Криму є слабина, навіть дві - це перешийки, цей острівець фактично пов'язаний з материком двома шиями - Чонгар і Перекоп, якщо там пробочку заткнути, то, власне кажучи, він стає закритим. З іншого погляду, у них зараз є ще один транспортний перехід - той же Кримський міст та переправа "Порт Крим - Порт Кавказ". Якщо перерізати логістику на Керченській протоці, то Крим стає валізою без ручки. Він не тільки не допомагає в атаках на материк, а й обтяжує свого власника", - пояснює капітан першого рангу запасу ВМС України.
Читайте також: Наближається час, коли Крим стане тягарем для Росії, - Муждабаєв
Лакійчук наголосив, що росіяни вже зрозуміли цю небезпеку для них, а тому намагаються прокласти залізницю прямо в зоні бойових дій на півдні України.
"Українські військові обрали найкращий шлях - це операція з підготовки бойового простору, "плануюча операція" (як називають партнери Збройних Сил) по ізоляції Кримського півострова. Що буде з ворожим гарнізоном, угрупованням у Криму? - я не знаю і мені байдуже. Як історія показує, у них є Херсонес, я маю на увазі не те стародавнє грецьке місто Херсонес, а мис Херсонес у Севастополі, де зазвичай скупчуються ті, хто з Криму тікає. Інша справа, ті, хто понаїхав у Крим. Загарбникам, я б радив вже скористатися Кримським мостом й повертатися до себе у Воркуту, щоб не опинитися в такій собі пастці", - підсумував керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI".
- Російське міністерство оборони заявило, що вночі 7 червня сили ППО РФ знищили 28 БПЛА над трьома областями, а також над окупованим Кримом та Азовським морем. РосЗМІ кажуть про пошкодження двох РЛС у Криму.
- Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих прокоментував заяву Байдена, що США не дозволяють Україні використовувати американську зброю для ударів по Москві.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.12 Купівля 40.12Продаж 40.7
- EUR Купівля 43.64Продаж 44.44
- Актуальне
- Важливе