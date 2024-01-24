Кринки - яскравий приклад технологічних можливостей ЗСУ, - Згурець

Про це він повідомив в етері Еспресо

"Кринки залишаються складною ділянкою фронту. Ворог там намагається всіма силами витіснити наших морських піхотинців. Це їм не вдається. Саме на прикладі Кринок можна яскраво спостерігати за технологічними можливостями ЗСУ. Коли артилерія з правого берега Дніпра й дрони забезпечують знищення всієї тієї техніки, яку ворог намагається підтягнути й вплинути на наші підрозділи", - розповів Згурець.

Аналітик наголосив, що Сили оборони продовжують утримувати плацдарм біля в Кринках, попри тяжкі умови бойових дій

"Втрати в техніці біля Кринок у ворога просто колосальні. Втім, використовуючи авіацію, противник знищив вщент сам населений пункт. Саме в таких умовах, коли вкрай важко закріпитись й знайти позиції для оборони, діють наші військові. Наші підрозділи продовжують утримувати плацдарм, а їх забезпечення продовжується за допомогою дронів", - додав він.