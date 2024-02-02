"Літати будуть менше": Гуменюк про бойову роботу Сил оборони в Криму

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"У Криму ще є робота, яку треба доробити, але попередні результати вже досить переконливі - літати будуть менше. Зрозуміло, що росіяни мають відповідні пункти базування, про які знають і вони й ми. І найголовніше, що ми знаємо про те, що це наші пункти базування, тому зачищаємо й готуємось", - наголосила Гуменюк.

За її словами, російська система ППО перебуває в нестійкому стані, і не тільки тому, що постійно переміщується.

"Росіянам постійно треба робити знервовані маневри. Тому, що об'єктів багато, а прикривати їх все менше й менше чим є. Саме тому противник продовжує маневри за якими ми пильнуємо. Продовжуємо полювання за засобами їхнього захисту, щоб потім могли працювати й по тих об'єктах", - зазначила Гуменюк.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України також додала, що знищений катер "Івановєц" був робочим катером, який виконував відповідні завдання.

"Очевидно, що на ньому перебував навчений екіпаж. Штатна чисельність катера до 40 осіб. Наразі важко сказати скільки їх було на борту на той момент. Пошуково-рятувальна операція була розгорнута одразу, і проводилася досить тривалий час. На момент, коли катер був пошкоджений, він виконував завдання по прикриттю пункту базування озера Донузлав, де росіяни намагаються з моря прикривати те, що їм важливо на суходолі", - пояснила Гуменюк.