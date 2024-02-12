Логіка дещо дивна: Згурець про збудований ворогом 30-кілометровий "цар-потяг" на Донеччині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ця інформація зацікавила багатьох, бо виглядає дещо дивною, тому що ворог дійсно намагається посилити фортифікацію такими незвичними способами, використовуючи старі вагони. На 30 км розтягнули та заставили цими вагонами усю ділянку від Оленівки до Волновахи. Ймовірно, що комусь не дають спокою "лаври" Суровікіна з бетонними спорудами, і хтось вирішив створити ще якісь рішення для утримання тимчасово окупованої території", - зауважив військовий експерт.

За його словами, з військової точки зору залізницю перетинати важко. Бачимо, як навколо Авдіївки, коли ворог намагається рухатися у бік Коксохіму і перетинає залізницю, то там його знищують наші сили, бо тим же танкам важко перебиратися через такі споруди.

"На мою думку, якщо дійде час, то спроби пробити проходи у таких штучних загородженнях насправді для військового потенціалу не є особливою проблемою і така "фортеця з вагонів" буде зруйнована. Але у будь-якому разі ворог на це витратив час, вважаючи, що це якесь оригінальне рішення. Побачимо, з яким сенсом та логікою це було збудовано. У мене це поки викликає певне здивування. Хоча ця ділянка залізниці й раніше не працювала. Однак сама логіка тромбування цієї залізниці вагонами є дещо дивною, як на мене. Давайте будемо аналізувати далі та детальніше поставимося до цього факту, аби зробити більш глибокі висновки, чи є логіка у цих діях, чи ворог вважає, що черговий рубіж для нього буде більш безпечним на додаток до вже існуючих його фортифікацій на цій лінії", - резюмував Сергій Згурець.

